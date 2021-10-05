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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 09:55

Re: Альфа-Банк

Вітаю. Друзі, підкажіть, чи є сенс скористатися акцією 80/20? Досі вагаюсь. Розумію, що є профіт з цього та й карткою зараз не користуюсь, тому що кешбек прибрали. Але ось ця фігня з податком напружує.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 10:00

Re: Альфа-Банк

  _PORT_UA написав:Але ось ця фігня з податком напружує.

А яка там напруга, 380В?
МОжна ж і не оформлювати, може і не знайде вас та Податкова :mrgreen:
А так давно вже пора зайти в свій кабінет у Податковій і проаналізувати, що вона бачить, що ніі, як подати Декларашку. Вже в школі в 9му класі цьому вчать!
https://cabinet.tax.gov.ua/login
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 31 тра, 2022 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 10:01

  _PORT_UA написав:Вітаю. Друзі, підкажіть, чи є сенс скористатися акцією 80/20? Досі вагаюсь. Розумію, що є профіт з цього та й карткою зараз не користуюсь, тому що кешбек прибрали. Але ось ця фігня з податком напружує.

это из серии - лежит 100 баксов на дороге. если поднять, то профит есть. но напрягает, что надо нагибаться :D

если кредит платный - гасить однозначно.
если бесплатный - то можно бросить монетку. кто-то гасит, кто-то - нет. в т.ч. зависит от того, какой источник денег для погашения.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 10:34

  Shaman написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Друзі, підкажіть, чи є сенс скористатися акцією 80/20? Досі вагаюсь. Розумію, що є профіт з цього та й карткою зараз не користуюсь, тому що кешбек прибрали. Але ось ця фігня з податком напружує.

это из серии - лежит 100 баксов на дороге. если поднять, то профит есть. но напрягает, что надо нагибаться :D

если кредит платный - гасить однозначно.
если бесплатный - то можно бросить монетку. кто-то гасит, кто-то - нет. в т.ч. зависит от того, какой источник денег для погашения.

В мене кредитка Хамелеон. Зиску з неї зараз немає, окрім необмеженого пільгового періоду.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 11:35

  _PORT_UA написав:
  Shaman написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Друзі, підкажіть, чи є сенс скористатися акцією 80/20? Досі вагаюсь. Розумію, що є профіт з цього та й карткою зараз не користуюсь, тому що кешбек прибрали. Але ось ця фігня з податком напружує.

это из серии - лежит 100 баксов на дороге. если поднять, то профит есть. но напрягает, что надо нагибаться :D

если кредит платный - гасить однозначно.
если бесплатный - то можно бросить монетку. кто-то гасит, кто-то - нет. в т.ч. зависит от того, какой источник денег для погашения.

В мене кредитка Хамелеон. Зиску з неї зараз немає, окрім необмеженого пільгового періоду.

с Хамелеоном веселей. так бы я его не гасил - платить даже 10% не бог весть какая сложность. вопрос, когда его прикроют?

перефразирую ответ по-другому - если у Вас избыток денег - гасите. если нехватка - то не надо.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 11:43

  Amethyst написав:
  _PORT_UA написав:Але ось ця фігня з податком напружує.

А яка там напруга, 380В?
МОжна ж і не оформлювати, може і не знайде вас та Податкова :mrgreen:
А так давно вже пора зайти в свій кабінет у Податковій і проаналізувати, що вона бачить, що ніі, як подати Декларашку. Вже в школі в 9му класі цьому вчать!
https://cabinet.tax.gov.ua/login


она может не найти только если альфа не сообщит ... когда была подобная акция от дельты - налоговая про это точно знала и требовала оплаты.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:20

  jay2004 написав:«Альфа-Банк» підвищує ставки за вкладами

З 1 червня ставки за «Дохідним сейфом» будь-якого пакету послуг, вкладом «Ощадний», «Скарбничка», а також за картковим продуктом «Cameleon» зросте до 6.5% річних!

на сайте банка в тарифах карты хамон и в приложении о повышении ни слова.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:30

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:налоговая про это точно знала и требовала оплаты

Во-во, Налоговая тада оч. даж ласково попросила, дала телепончик моего налогового анспектора, даж время назначила приёма, ото я первый раз в Налоговую и потопал :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:33

  vitaliian написав:
  jay2004 написав:«Альфа-Банк» підвищує ставки за вкладами

З 1 червня ставки за «Дохідним сейфом» будь-якого пакету послуг, вкладом «Ощадний», «Скарбничка», а також за картковим продуктом «Cameleon» зросте до 6.5% річних!

на сайте банка в тарифах карты хамон и в приложении о повышении ни слова.

Просто jay2004 скопіював пост неповністю. Інформацію про підвищення тут: https://go.tab-tab.ml/jyVU

Якщо копіюєте пости, будь ласка, копіюйте повністю. Дякую!
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 13:06

  Amethyst написав:
  _PORT_UA написав:Але ось ця фігня з податком напружує.

А яка там напруга, 380В?
МОжна ж і не оформлювати, може і не знайде вас та Податкова :mrgreen:
А так давно вже пора зайти в свій кабінет у Податковій і проаналізувати, що вона бачить, що ніі, як подати Декларашку. Вже в школі в 9му класі цьому вчать!
https://cabinet.tax.gov.ua/login

а як там простіше зареєструватись фіз.особі, а тож там 5 варіантів зайти в двері?
sergia
 
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