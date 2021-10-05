Вітаю. Друзі, підкажіть, чи є сенс скористатися акцією 80/20? Досі вагаюсь. Розумію, що є профіт з цього та й карткою зараз не користуюсь, тому що кешбек прибрали. Але ось ця фігня з податком напружує.
_PORT_UA написав:Але ось ця фігня з податком напружує.
А яка там напруга, 380В? МОжна ж і не оформлювати, може і не знайде вас та Податкова А так давно вже пора зайти в свій кабінет у Податковій і проаналізувати, що вона бачить, що ніі, як подати Декларашку. Вже в школі в 9му класі цьому вчать! https://cabinet.tax.gov.ua/login
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 31 тра, 2022 10:02, всього редагувалось 1 раз.
_PORT_UA написав:Вітаю. Друзі, підкажіть, чи є сенс скористатися акцією 80/20? Досі вагаюсь. Розумію, що є профіт з цього та й карткою зараз не користуюсь, тому що кешбек прибрали. Але ось ця фігня з податком напружує.
это из серии - лежит 100 баксов на дороге. если поднять, то профит есть. но напрягает, что надо нагибаться
если кредит платный - гасить однозначно. если бесплатный - то можно бросить монетку. кто-то гасит, кто-то - нет. в т.ч. зависит от того, какой источник денег для погашения.
_PORT_UA написав:Вітаю. Друзі, підкажіть, чи є сенс скористатися акцією 80/20? Досі вагаюсь. Розумію, що є профіт з цього та й карткою зараз не користуюсь, тому що кешбек прибрали. Але ось ця фігня з податком напружує.
это из серии - лежит 100 баксов на дороге. если поднять, то профит есть. но напрягает, что надо нагибаться
если кредит платный - гасить однозначно. если бесплатный - то можно бросить монетку. кто-то гасит, кто-то - нет. в т.ч. зависит от того, какой источник денег для погашения.
В мене кредитка Хамелеон. Зиску з неї зараз немає, окрім необмеженого пільгового періоду.
_PORT_UA написав:Вітаю. Друзі, підкажіть, чи є сенс скористатися акцією 80/20? Досі вагаюсь. Розумію, що є профіт з цього та й карткою зараз не користуюсь, тому що кешбек прибрали. Але ось ця фігня з податком напружує.
это из серии - лежит 100 баксов на дороге. если поднять, то профит есть. но напрягает, что надо нагибаться
если кредит платный - гасить однозначно. если бесплатный - то можно бросить монетку. кто-то гасит, кто-то - нет. в т.ч. зависит от того, какой источник денег для погашения.
В мене кредитка Хамелеон. Зиску з неї зараз немає, окрім необмеженого пільгового періоду.
с Хамелеоном веселей. так бы я его не гасил - платить даже 10% не бог весть какая сложность. вопрос, когда его прикроют?
перефразирую ответ по-другому - если у Вас избыток денег - гасите. если нехватка - то не надо.
_PORT_UA написав:Але ось ця фігня з податком напружує.
А яка там напруга, 380В? МОжна ж і не оформлювати, може і не знайде вас та Податкова А так давно вже пора зайти в свій кабінет у Податковій і проаналізувати, що вона бачить, що ніі, як подати Декларашку. Вже в школі в 9му класі цьому вчать! https://cabinet.tax.gov.ua/login
она может не найти только если альфа не сообщит ... когда была подобная акция от дельты - налоговая про это точно знала и требовала оплаты.
_PORT_UA написав:Але ось ця фігня з податком напружує.
А яка там напруга, 380В? МОжна ж і не оформлювати, може і не знайде вас та Податкова А так давно вже пора зайти в свій кабінет у Податковій і проаналізувати, що вона бачить, що ніі, як подати Декларашку. Вже в школі в 9му класі цьому вчать! https://cabinet.tax.gov.ua/login
а як там простіше зареєструватись фіз.особі, а тож там 5 варіантів зайти в двері?