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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 293294295296

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 13:42

Re: Альфа-Банк

  sergia написав:а як там простіше зареєструватись фіз.особі, а тож там 5 варіантів зайти в двері?
Bank ID НБУ- Монобанк
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 13:58

Re: Альфа-Банк

какую макс сумму в месяц можно слать по р2р?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:09

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Bank ID НБУ- Монобанк

Да, но чтобы подать декларацию нужен КЕП - тут уж лучше сразу через приват-смарт-ид.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:09

  Amethyst написав:
  sergia написав:а як там простіше зареєструватись фіз.особі, а тож там 5 варіантів зайти в двері?
Bank ID НБУ- Монобанк

Дякую, зайшов через Укрсиб. Знайшов тільки земельні свої податки. А куди сами дивитись треба щоб побачити свої потаємні депозитні та інші справи)?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:34

Re: Альфа-Банк

  sergia написав:Дякую, зайшов через Укрсиб. Знайшов тільки земельні свої податки. А куди сами дивитись треба щоб побачити свої потаємні депозитні та інші справи)?

Конкретно депозиты там не светятся - должно быть куча счетов - которые открыты поь депозиты. По опыту не все банки передают такую инфу в налогову - пример А-Банк.
Востаннє редагувалось vpchelko в Вів 31 тра, 2022 14:36, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:35

  vpchelko написав:
  Amethyst написав:Bank ID НБУ- Монобанк

Да, но чтобы подать декларацию нужен КЕП - тут уж лучше сразу через приват-смарт-ид.

Це в Хмарному сховищі?
Востаннє редагувалось sergia в Вів 31 тра, 2022 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:36

  sergia написав:Це в Хмарному сховиді?

Да - он
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:42

  vpchelko написав:
  sergia написав:Дякую, зайшов через Укрсиб. Знайшов тільки земельні свої податки. А куди сами дивитись треба щоб побачити свої потаємні депозитні та інші справи)?

Конкретно депозиты там не светятся - должно быть куча счетов - которые открыты поь депозиты. По опыту не все банки передают такую инфу в налогову - пример А-Банк.

В Абанке меня и нет, а в других с удовольствием бы посмотрел. По другим пока не нашел где смотреть, сервис глючить начал после моего захода :D
sergia
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:47

sergia
на основной страничке там где вся инфа о налогоплательщике.

Да уж 503 ошибка летит...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:50

  vpchelko написав:sergia
на основной страничке там где вся инфа о налогоплательщике.

Да уж 503 ошибка летит...

Угу. Кто бы мог подумать... :mrgreen:
копейка
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