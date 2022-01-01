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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 тра, 2022 13:42
sergia написав:
а як там простіше зареєструватись фіз.особі, а тож там 5 варіантів зайти в двері?
Bank ID НБУ- Монобанк
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Amethyst
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Додано: Вів 31 тра, 2022 13:58
какую макс сумму в месяц можно слать по р2р?
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andreyiskra
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Додано: Вів 31 тра, 2022 14:09
Amethyst написав:
Bank ID НБУ- Монобанк
Да, но чтобы подать декларацию нужен КЕП - тут уж лучше сразу через приват-смарт-ид.
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vpchelko
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Додано: Вів 31 тра, 2022 14:09
Amethyst написав: sergia написав:
а як там простіше зареєструватись фіз.особі, а тож там 5 варіантів зайти в двері?
Bank ID НБУ- Монобанк
Дякую, зайшов через Укрсиб. Знайшов тільки земельні свої податки. А куди сами дивитись треба щоб побачити свої потаємні депозитні та інші справи)?
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sergia
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Додано: Вів 31 тра, 2022 14:34
sergia написав:
Дякую, зайшов через Укрсиб. Знайшов тільки земельні свої податки. А куди сами дивитись треба щоб побачити свої потаємні депозитні та інші справи)?
Конкретно депозиты там не светятся - должно быть куча счетов - которые открыты поь депозиты. По опыту не все банки передают такую инфу в налогову - пример А-Банк.
Востаннє редагувалось vpchelko
в Вів 31 тра, 2022 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 тра, 2022 14:35
vpchelko написав: Amethyst написав:
Bank ID НБУ- Монобанк
Да, но чтобы подать декларацию нужен КЕП - тут уж лучше сразу через приват-смарт-ид.
Це в Хмарному сховищі?
Востаннє редагувалось sergia
в Вів 31 тра, 2022 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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sergia
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Додано: Вів 31 тра, 2022 14:36
sergia написав:
Це в Хмарному сховиді?
Да - он
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vpchelko
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Додано: Вів 31 тра, 2022 14:42
vpchelko написав: sergia написав:
Дякую, зайшов через Укрсиб. Знайшов тільки земельні свої податки. А куди сами дивитись треба щоб побачити свої потаємні депозитні та інші справи)?
Конкретно депозиты там не светятся - должно быть куча счетов - которые открыты поь депозиты. По опыту не все банки передают такую инфу в налогову - пример А-Банк.
В Абанке меня и нет, а в других с удовольствием бы посмотрел. По другим пока не нашел где смотреть, сервис глючить начал после моего захода
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sergia
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Додано: Вів 31 тра, 2022 14:47
sergia
на основной страничке там где вся инфа о налогоплательщике.
Да уж 503 ошибка летит...
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vpchelko
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Додано: Вів 31 тра, 2022 14:50
vpchelko написав:sergia
на основной страничке там где вся инфа о налогоплательщике.
Да уж 503 ошибка летит...
Угу. Кто бы мог подумать...
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копейка
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