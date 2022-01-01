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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 294295296297

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:03

Нічого не розумію, в середині травня частково вніс 'кошти по Хамелеон, щомісячний платіж. Після поповнення показувала одна сума для погашення по акції 80/20, а зараз вже інша і трохи більша. Як це розуміти?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:20

  vpchelko написав:
  sergia написав:Дякую, зайшов через Укрсиб. Знайшов тільки земельні свої податки. А куди сами дивитись треба щоб побачити свої потаємні депозитні та інші справи)?

Конкретно депозиты там не светятся - должно быть куча счетов - которые открыты поь депозиты. По опыту не все банки передают такую инфу в налогову - пример А-Банк.


Необхідно замовити довідку про доходи, вказавши термін. Але там в мене тільки зарплати поквартально та кешбеки світяться. Цього року податкова в перше в лютому висвітила земельний податок дружині, до того купу років було по 0. Мені завжди десь серпень -жовтень, нараховувала.
pavyak
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Повідомлень: 2428
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