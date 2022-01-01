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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 тра, 2022 15:03
Нічого не розумію, в середині травня частково вніс 'кошти по Хамелеон, щомісячний платіж. Після поповнення показувала одна сума для погашення по акції 80/20, а зараз вже інша і трохи більша. Як це розуміти?
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Додано: Вів 31 тра, 2022 16:20
vpchelko написав: sergia написав:
Дякую, зайшов через Укрсиб. Знайшов тільки земельні свої податки. А куди сами дивитись треба щоб побачити свої потаємні депозитні та інші справи)?
Конкретно депозиты там не светятся - должно быть куча счетов - которые открыты поь депозиты. По опыту не все банки передают такую инфу в налогову - пример А-Банк.
Необхідно замовити довідку про доходи, вказавши термін. Але там в мене тільки зарплати поквартально та кешбеки світяться. Цього року податкова в перше в лютому висвітила земельний податок дружині, до того купу років було по 0. Мені завжди десь серпень -жовтень, нараховувала.
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