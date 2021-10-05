Нічого не розумію, в середині травня частково вніс 'кошти по Хамелеон, щомісячний платіж. Після поповнення показувала одна сума для погашення по акції 80/20, а зараз вже інша і трохи більша. Як це розуміти?
sergia написав:Дякую, зайшов через Укрсиб. Знайшов тільки земельні свої податки. А куди сами дивитись треба щоб побачити свої потаємні депозитні та інші справи)?
Конкретно депозиты там не светятся - должно быть куча счетов - которые открыты поь депозиты. По опыту не все банки передают такую инфу в налогову - пример А-Банк.
Необхідно замовити довідку про доходи, вказавши термін. Але там в мене тільки зарплати поквартально та кешбеки світяться. Цього року податкова в перше в лютому висвітила земельний податок дружині, до того купу років було по 0. Мені завжди десь серпень -жовтень, нараховувала.
sergia написав:Дякую, зайшов через Укрсиб. Знайшов тільки земельні свої податки. А куди сами дивитись треба щоб побачити свої потаємні депозитні та інші справи)?
Конкретно депозиты там не светятся - должно быть куча счетов - которые открыты поь депозиты. По опыту не все банки передают такую инфу в налогову - пример А-Банк.
Необхідно замовити довідку про доходи, вказавши термін. Але там в мене тільки зарплати поквартально та кешбеки світяться. Цього року податкова в перше в лютому висвітила земельний податок дружині, до того купу років було по 0. Мені завжди десь серпень -жовтень, нараховувала.
а де цю довідку можливо замовити? щоб хоч якийсь сенс від реєстрації отримати, поки все порожне.
sergia написав:а де цю довідку можливо замовити? щоб хоч якийсь сенс від реєстрації отримати, поки все порожне.
Ну вообще по сути вы не регистрировались - а просто получили доступ.
Я тут вижу очень много советчиков - которые отвечают с понтом - "мол поиском пользоваться не умеешь"...
Але народ! Там в кабинете без точной инфы - куда тыкать - хрен что найдешь!
А еще прикол - что только 1 ключ можно использовать для подписания документов для налоговой, вот я натрахался в одно время из-за этого - когда пробовал свежим ключем подписывать документы - они то подписываются - но налоговая доки не принимала с непонятной ошибкой...