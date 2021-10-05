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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 тра, 2022 15:03
Нічого не розумію, в середині травня частково вніс 'кошти по Хамелеон, щомісячний платіж. Після поповнення показувала одна сума для погашення по акції 80/20, а зараз вже інша і трохи більша. Як це розуміти?
Додано: Вів 31 тра, 2022 16:20
Необхідно замовити довідку про доходи, вказавши термін. Але там в мене тільки зарплати поквартально та кешбеки світяться. Цього року податкова в перше в лютому висвітила земельний податок дружині, до того купу років було по 0. Мені завжди десь серпень -жовтень, нараховувала.
Додано: Вів 31 тра, 2022 17:20
а де цю довідку можливо замовити? щоб хоч якийсь сенс від реєстрації отримати, поки все порожне.
Додано: Вів 31 тра, 2022 17:23
Re: Альфа-Банк
Ну вообще по сути вы не регистрировались - а просто получили доступ.
Я тут вижу очень много советчиков - которые отвечают с понтом - "мол поиском пользоваться не умеешь"...
Але народ! Там в кабинете без точной инфы - куда тыкать - хрен что найдешь!
А еще прикол - что только 1 ключ можно использовать для подписания документов для налоговой, вот я натрахался в одно время из-за этого - когда пробовал свежим ключем подписывать документы - они то подписываются - но налоговая доки не принимала с непонятной ошибкой...
Додано: Вів 31 тра, 2022 17:43
Re: Альфа-Банк
Единственное что я могу найти - это сообщение про налоговые обязательства? которые я самостоятельно указываю в декларации.
Тут кто-то про депозиты писал выше, где их можно найти в кабинете налоговой? Список счетов можно увидеть тут
Додано: Вів 31 тра, 2022 18:00
Re: Альфа-Банк
В общем заполняем тут
Додано: Вів 31 тра, 2022 18:05
Re: Альфа-Банк
К стати депозитов я там не увидел в этой отчетности... Кешбеки - да причем таки немало .
Все банки рисуют кешбек 126 кодом - только вот Форвард 127
Додано: Вів 31 тра, 2022 18:33
Re: Альфа-Банк
В общем прощение догла туда не дошло с 7 мая... да и по депозитам там глухо...
Доходы обрываются в березне - кешбек сейчас только по монокарте - еще не выводил.
С таким успехом что можно даже не платить прощенный долг - если про него налоговая не узнает?
Где доходы по депозитам там смотреть?
Додано: Вів 31 тра, 2022 18:49
Додано: Вів 31 тра, 2022 19:32
Алла всех кинула - продлила акцию !
Еще и доллар упал пришлось по 35,3 сдать, чтоб загасить.
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