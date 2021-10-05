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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 296297298299>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 19:49

  IMPRINTER написав:Алла всех кинула - продлила акцию !

Еще и доллар упал пришлось по 35,3 сдать, чтоб загасить.


Я в понедельник емае по 36.7 емае...

Но самое важное - когда уровняют спред - а то пока как ФОПу нет желания "сдавать" по 29.5 - живу на сбережения - ищу обходные пути.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 20:22

  vpchelko написав:Але народ! Там в кабинете без точной инфы - куда тыкать - хрен что найдешь!


https://tax.gov.ua/deklaruvannya-dohodi ... klaratsii/

да все есть, только немного по-дебильному

по запросу F1301802 можно нагуглить скрины с сайта какой-то сельской налоговой (то ли сумская то ли ИФ области) гже разжевано что и как заполнять

на самой tax gov кажись справка тоже есть

там еще засада вкладывать документы, без поллитра с первого раза не получится конечно, но шо делать... дижитализация
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 20:27

  vpchelko написав:В общем прощение догла туда не дошло с 7 мая... да и по депозитам там глухо...

Спешат медленно. Месяц еще не закончился.
К примеру.
*** відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються починаючи з 1 кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (по квартально), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 50 днів після його закінчення.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 20:30

  IMPRINTER написав:Алла всех кинула - продлила акцию !

меня не кинула. У меня орешки крепкие. По совету Аметиста жду 20/80 :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 20:33

  vpchelko написав:В общем заполняем тут https://cabinet.tax.gov.ua/individual "Запит про суми виплачених доходів" и получаем - вот кешбеки это 126 - додатково благо.
наконец-то коала освоила цифровые технологии)

  vpchelko написав:В общем прощение догла туда не дошло с 7 мая... да и по депозитам там глухо...
Доходы обрываются в березне - кешбек сейчас только по монокарте - еще не выводил.

С таким успехом что можно даже не платить прощенный долг - если про него налоговая не узнает?

Где доходы по депозитам там смотреть?

или не совсем?)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 20:41

  Ромасик написав:наконец-то коала освоила цифровые технологии)

Как оно там всегда работало то это отходы ЦТ. :mrgreen:
Да и поближе к кухне, подальше от начальства.
Востаннє редагувалось копейка в Вів 31 тра, 2022 20:42, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 20:41

  Ромасик написав:
  vpchelko написав:В общем заполняем тут https://cabinet.tax.gov.ua/individual "Запит про суми виплачених доходів" и получаем - вот кешбеки это 126 - додатково благо.
наконец-то коала освоила цифровые технологии)

  vpchelko написав:В общем прощение догла туда не дошло с 7 мая... да и по депозитам там глухо...
Доходы обрываются в березне - кешбек сейчас только по монокарте - еще не выводил.

С таким успехом что можно даже не платить прощенный долг - если про него налоговая не узнает?

Где доходы по депозитам там смотреть?

или не совсем?)


Ну покажи класс или слабо?

Я уже написал про "вумных", может просто пройдешь мимо?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 20:47

vpchelko

https://vobu.ua/1df/126.html
— основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25% мінзарплати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (для 2020 р. — 1180,75 грн) (див. також ознаку доходу "189");
Примітка.Кредитор повинен повідомити платника податку — боржника про анулювання боргу (направити рекомендований лист із повідомленням про вручення або укласти про це договір) та включити суму анульованого боргу до ф. № 1ДФ за підсумками звітного періоду, у якому такий борг анульовано. У такому разі боржник самостійно сплачує податок із такого доходу та відображає його в річній податковій декларації. На наше переконання, щодо військового збору мають діяти ті самі правила. А саме: утримувати військовий збір не потрібно, але боржник має його сплатити разом із податком на доходи по закінченні року (саме тому ми й зазначили "так/ні" у графі "ВЗ")


По депозитам налоги оплачиваются обезличено, поэтому их налоговая не видит.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 20:49

Re: Альфа-Банк

  Ромасик написав:По депозитам налоги оплачиваются обезличено, поэтому их налоговая не видит.


Еще до тебя это написали! Что еще "вумного" можешь написать?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 20:52

  Ромасик написав:vpchelko

https://vobu.ua/1df/126.html
— основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25% мінзарплати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (для 2020 р. — 1180,75 грн) (див. також ознаку доходу "189");
Примітка.Кредитор повинен повідомити платника податку — боржника про анулювання боргу (направити рекомендований лист із повідомленням про вручення або укласти про це договір) та включити суму анульованого боргу до ф. № 1ДФ за підсумками звітного періоду, у якому такий борг анульовано. У такому разі боржник самостійно сплачує податок із такого доходу та відображає його в річній податковій декларації. На наше переконання, щодо військового збору мають діяти ті самі правила. А саме: утримувати військовий збір не потрібно, але боржник має його сплатити разом із податком на доходи по закінченні року (саме тому ми й зазначили "так/ні" у графі "ВЗ")


По депозитам налоги оплачиваются обезличено, поэтому их налоговая не видит.


А если меньше 25% минзп - то все гипс снимают, клиент уезжает? :wink:
копейка
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