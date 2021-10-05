vpchelko написав:В общем прощение догла туда не дошло с 7 мая... да и по депозитам там глухо...
Спешат медленно. Месяц еще не закончился. К примеру.
*** відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються починаючи з 1 кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (по квартально), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 50 днів після його закінчення.
— основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25% мінзарплати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (для 2020 р. — 1180,75 грн) (див. також ознаку доходу "189"); Примітка.Кредитор повинен повідомити платника податку — боржника про анулювання боргу (направити рекомендований лист із повідомленням про вручення або укласти про це договір) та включити суму анульованого боргу до ф. № 1ДФ за підсумками звітного періоду, у якому такий борг анульовано. У такому разі боржник самостійно сплачує податок із такого доходу та відображає його в річній податковій декларації. На наше переконання, щодо військового збору мають діяти ті самі правила. А саме: утримувати військовий збір не потрібно, але боржник має його сплатити разом із податком на доходи по закінченні року (саме тому ми й зазначили "так/ні" у графі "ВЗ")
По депозитам налоги оплачиваются обезличено, поэтому их налоговая не видит.
— основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25% мінзарплати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (для 2020 р. — 1180,75 грн) (див. також ознаку доходу "189"); Примітка.Кредитор повинен повідомити платника податку — боржника про анулювання боргу (направити рекомендований лист із повідомленням про вручення або укласти про це договір) та включити суму анульованого боргу до ф. № 1ДФ за підсумками звітного періоду, у якому такий борг анульовано. У такому разі боржник самостійно сплачує податок із такого доходу та відображає його в річній податковій декларації. На наше переконання, щодо військового збору мають діяти ті самі правила. А саме: утримувати військовий збір не потрібно, але боржник має його сплатити разом із податком на доходи по закінченні року (саме тому ми й зазначили "так/ні" у графі "ВЗ")
По депозитам налоги оплачиваются обезличено, поэтому их налоговая не видит.
А если меньше 25% минзп - то все гипс снимают, клиент уезжает?