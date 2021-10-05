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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 тра, 2022 20:56
vpchelko написав: Ромасик написав:
По депозитам налоги оплачиваются обезличено, поэтому их налоговая не видит.
Еще до тебя это написали! Что еще "вумного" можешь написать?
вот видишь, все вокруг знают.
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