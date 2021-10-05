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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 тра, 2022 20:56
vpchelko написав: Ромасик написав:
По депозитам налоги оплачиваются обезличено, поэтому их налоговая не видит.
Еще до тебя это написали! Что еще "вумного" можешь написать?
вот видишь, все вокруг знают.
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Додано: Вів 31 тра, 2022 21:19
копейка написав:
А если меньше 25% минзп - то все гипс снимают, клиент уезжает?
У меня намного больше минималки - но не хрена нет в кабинете. Тот же Коминвест под 17.5% на 5 лет еще должен барыши наливать.
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Додано: Вів 31 тра, 2022 21:22
копейка написав:
Кароч можно пропетлять.
Сумму та что до 25% можно списать? или только в случае если сумма до или равна 25%? Оплачивать то что >= 25% мин-зп? Вроде логично - но для налоговой нет логики... особенно в кейсах, когда пенсию поднимают - а на руки пенсы получать начинают меньше...
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