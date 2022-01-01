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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 296297298299

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 20:56

  vpchelko написав:
  Ромасик написав:По депозитам налоги оплачиваются обезличено, поэтому их налоговая не видит.

Еще до тебя это написали! Что еще "вумного" можешь написать?

вот видишь, все вокруг знают.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 21:02

  копейка написав:А если меньше 25% минзп - то все гипс снимают, клиент уезжает? :wink:

типа того, код 189.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 21:07

  Ромасик написав:
  копейка написав:А если меньше 25% минзп - то все гипс снимают, клиент уезжает? :wink:

типа того, код 189.

Кароч можно пропетлять. :mrgreen:
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 21:19

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:А если меньше 25% минзп - то все гипс снимают, клиент уезжает?


У меня намного больше минималки - но не хрена нет в кабинете. Тот же Коминвест под 17.5% на 5 лет еще должен барыши наливать.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 21:22

Re: Альфа-Банк

  копейка написав:Кароч можно пропетлять.


Сумму та что до 25% можно списать? или только в случае если сумма до или равна 25%? Оплачивать то что >= 25% мин-зп? Вроде логично - но для налоговой нет логики... особенно в кейсах, когда пенсию поднимают - а на руки пенсы получать начинают меньше...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:00

По ощадным %% в авто режиме не увеличился до 6,5... наверное надо новые
открывать... кто что думает?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:05

  Карамболь написав:По ощадным %% в авто режиме не увеличился до 6,5... наверное надо новые
открывать... кто что думает?

ИМХО, вот щас пересчитывают
У Алки ж 11..13-00 тоже есть биллинг по всяким ручным пересчетам
А вааще, ждем-с конца дня
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:09

Amethyst ну дохлые сейфы-то сделали ещё до 10-ти, а тут засада... (
Карамболь
 
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