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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 чер, 2022 11:00
По ощадным %% в авто режиме не увеличился до 6,5... наверное надо новые
открывать... кто что думает?
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Карамболь
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Додано: Сер 01 чер, 2022 11:05
Карамболь написав:
По ощадным %% в авто режиме не увеличился до 6,5... наверное надо новые
открывать... кто что думает?
ИМХО, вот щас пересчитывают
У Алки ж 11..13-00 тоже есть биллинг по всяким ручным пересчетам
А вааще, ждем-с конца дня
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Amethyst
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Додано: Сер 01 чер, 2022 11:09
Amethyst ну дохлые сейфы-то сделали ещё до 10-ти, а тут засада... (
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Карамболь
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Додано: Сер 01 чер, 2022 15:15
Shaman написав:
ключевое - рассрочка.
а на какой максимальный срок можно формить ? 6 мес для платежа от 500 грн?
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wtf
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Додано: Сер 01 чер, 2022 15:16
wtf написав: Shaman написав:
ключевое - рассрочка.
а на какой максимальный срок можно формить ? 6 мес для платежа от 500 грн?
угу, шаровая
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Amethyst
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Додано: Сер 01 чер, 2022 16:09
wtf написав: Shaman написав:
ключевое - рассрочка.
а на какой максимальный срок можно формить ? 6 мес для платежа от 500 грн?
бесплатно на 6 мес. а так на 24 мес.
01.06 банк еще разрешил рассрочку на 6 мес с 0 комис. правда, платеж майский.
на июнь еще халява в силе?
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Shaman
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