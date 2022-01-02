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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 296297298299

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:00

По ощадным %% в авто режиме не увеличился до 6,5... наверное надо новые
открывать... кто что думает?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:05

  Карамболь написав:По ощадным %% в авто режиме не увеличился до 6,5... наверное надо новые
открывать... кто что думает?

ИМХО, вот щас пересчитывают
У Алки ж 11..13-00 тоже есть биллинг по всяким ручным пересчетам
А вааще, ждем-с конца дня
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:09

Amethyst ну дохлые сейфы-то сделали ещё до 10-ти, а тут засада... (
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 15:15

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:ключевое - рассрочка.

а на какой максимальный срок можно формить ? 6 мес для платежа от 500 грн?
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 15:16

  wtf написав:
  Shaman написав:ключевое - рассрочка.

а на какой максимальный срок можно формить ? 6 мес для платежа от 500 грн?

угу, шаровая
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 16:09

  wtf написав:
  Shaman написав:ключевое - рассрочка.

а на какой максимальный срок можно формить ? 6 мес для платежа от 500 грн?

бесплатно на 6 мес. а так на 24 мес.

01.06 банк еще разрешил рассрочку на 6 мес с 0 комис. правда, платеж майский.
на июнь еще халява в силе?
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 22:17

Re: Альфа-Банк

Так !
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:48

  Карамболь написав:По ощадным %% в авто режиме не увеличился до 6,5... наверное надо новые
открывать... кто что думает?

так ничего и не увеличили. Я закрыл и перекинул на сейф, те же %
sergia
 
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