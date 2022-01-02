копейка
а почему по ощадному автоматически %%% не поднимается?
там же проценты тоже плавающие
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 чер, 2022 16:46
копейка
а почему по ощадному автоматически %%% не поднимается?
там же проценты тоже плавающие
Додано: Чет 02 чер, 2022 17:55
Re: Альфа-Банк
Ну так это ж тьотя Алла, она такая -- клиентовыгнутая
Додано: Чет 02 чер, 2022 18:02
Re: Альфа-Банк
У меня в Сенсе- показывает 6.5%. А сколько должно быть?
Додано: Чет 02 чер, 2022 18:18
Re: Альфа-Банк
6.5%
Додано: Чет 02 чер, 2022 18:37
Re: Альфа-Банк
На Сбере.
Додано: Чет 02 чер, 2022 18:40
Re: Альфа-Банк
Хм, у меня 3% было. Я не вытерпел и около 16-00 переоткрылся, за 1 мин, буквально.
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