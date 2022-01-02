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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 297298299300

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:46

копейка

а почему по ощадному автоматически %%% не поднимается?
там же проценты тоже плавающие
uaprofi
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Повідомлень: 5275
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 17:55

Re: Альфа-Банк

Ну так это ж тьотя Алла, она такая -- клиентовыгнутая
Amethyst
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Повідомлень: 2424
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 18:02

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:копейка

а почему по ощадному автоматически %%% не поднимается?
там же проценты тоже плавающие
У меня в Сенсе- показывает 6.5%. А сколько должно быть?
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 18:18

Re: Альфа-Банк

lel написав:У меня в Сенсе- показывает 6.5%. А сколько должно быть?

6.5%
Zochan
 
Повідомлень: 516
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 18:23

На сбере или Хамоне?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 18:37

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:На сбере или Хамоне?
На Сбере.
lel
 
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З нами з: 10.12.13
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 18:40

Re: Альфа-Банк

Хм, у меня 3% было. Я не вытерпел и около 16-00 переоткрылся, за 1 мин, буквально.
Amethyst
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Повідомлень: 2424
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 22:59

  Amethyst написав:Хм, у меня 3% было. Я не вытерпел и около 16-00 переоткрылся, за 1 мин, буквально.
с запазданием алла сегодня перевела автоматом на 6,5 %
Карамболь
 
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