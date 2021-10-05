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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 чер, 2022 16:46
копейка
а почему по ощадному автоматически %%% не поднимается?
там же проценты тоже плавающие
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uaprofi
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Додано: Чет 02 чер, 2022 17:55
Ну так это ж тьотя Алла, она такая -- клиентовыгнутая
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Amethyst
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Додано: Чет 02 чер, 2022 18:02
uaprofi написав:копейка
а почему по ощадному автоматически %%% не поднимается?
там же проценты тоже плавающие
У меня в Сенсе- показывает 6.5%. А сколько должно быть?
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lel
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Додано: Чет 02 чер, 2022 18:18
lel написав:У меня в Сенсе- показывает 6.5%. А сколько должно быть?
6.5%
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Zochan
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Додано: Чет 02 чер, 2022 18:23
На сбере или Хамоне?
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Amethyst
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Додано: Чет 02 чер, 2022 18:37
Amethyst написав:На сбере или Хамоне?
На Сбере.
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lel
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Додано: Чет 02 чер, 2022 18:40
Хм, у меня 3% было. Я не вытерпел и около 16-00 переоткрылся, за 1 мин, буквально.
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Amethyst
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Додано: Чет 02 чер, 2022 22:59
Amethyst написав:
Хм, у меня 3% было. Я не вытерпел и около 16-00 переоткрылся, за 1 мин, буквально.
с запазданием алла сегодня перевела автоматом на 6,5 %
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Карамболь
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:22
Альфа, какие дальнейшие планы по депоставкам с учетом 25% от НБУ?
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adamsmittttt
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:01
adamsmittttt написав:
Альфа, какие дальнейшие планы по депоставкам с учетом 25% от НБУ?
Та Алка всех марХетоЛогув похерила. Одна надежда на 80/20
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Amethyst
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