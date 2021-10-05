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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:21
adamsmittttt написав:
Альфа, какие дальнейшие планы по депоставкам с учетом 25% от НБУ?
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:46
idealstorm написав: adamsmittttt написав:
Альфа, какие дальнейшие планы по депоставкам с учетом 25% от НБУ?
Следом за Мегабанк
в житті, звісно, різне трапляється, але я б все ж не не ставив так поруч ці дві банки. між ними трохи більше ніж прірва, банк рівня трохи більше ніж помийка (у усіма наслідками, в т.ч. і мутками різними) і банк міжнародного (ну чи майже такого) рівня, хоч і з ватними коренями.
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:55
idealstorm написав: adamsmittttt написав:
Альфа, какие дальнейшие планы по депоставкам с учетом 25% от НБУ?
Следом за Мегабанк
больше нет проблемных банков
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:21
Мизантрóп написав: idealstorm написав: adamsmittttt написав:
Альфа, какие дальнейшие планы по депоставкам с учетом 25% от НБУ?
Следом за Мегабанк
больше нет проблемных банков
Судя по тому как Тася рьяно обнуляет лимиты по кредиткам своим, изи и спорта - имхо у нее тоже м.б. проблемы с платежеспособностью/ликвидностью. С другой стороны учитывая мерзопакосность тасиного характера случись с ней что - и не жалко вовсе
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