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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:21

  adamsmittttt написав:Альфа, какие дальнейшие планы по депоставкам с учетом 25% от НБУ?

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idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:46

  idealstorm написав:
  adamsmittttt написав:Альфа, какие дальнейшие планы по депоставкам с учетом 25% от НБУ?

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в житті, звісно, різне трапляється, але я б все ж не не ставив так поруч ці дві банки. між ними трохи більше ніж прірва, банк рівня трохи більше ніж помийка (у усіма наслідками, в т.ч. і мутками різними) і банк міжнародного (ну чи майже такого) рівня, хоч і з ватними коренями.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:55

  idealstorm написав:
  adamsmittttt написав:Альфа, какие дальнейшие планы по депоставкам с учетом 25% от НБУ?

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больше нет проблемных банков
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:21

  Мизантрóп написав:
  idealstorm написав:
  adamsmittttt написав:Альфа, какие дальнейшие планы по депоставкам с учетом 25% от НБУ?

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больше нет проблемных банков

Судя по тому как Тася рьяно обнуляет лимиты по кредиткам своим, изи и спорта - имхо у нее тоже м.б. проблемы с платежеспособностью/ликвидностью. С другой стороны учитывая мерзопакосность тасиного характера случись с ней что - и не жалко вовсе ;)
WallNutPen
 
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  #<1 ... 298299300301
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