Судя по тому как Тася рьяно обнуляет лимиты по кредиткам своим, изи и спорта - имхо у нее тоже м.б. проблемы с платежеспособностью/ликвидностью. С другой стороны учитывая мерзопакосность тасиного характера случись с ней что - и не жалко вовсе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:21
Судя по тому как Тася рьяно обнуляет лимиты по кредиткам своим, изи и спорта - имхо у нее тоже м.б. проблемы с платежеспособностью/ликвидностью. С другой стороны учитывая мерзопакосность тасиного характера случись с ней что - и не жалко вовсе
Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:00
Re: Альфа-Банк
пільгові розсрочки вже всьо?
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