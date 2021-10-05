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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:21

  Мизантрóп написав:
  idealstorm написав:
  adamsmittttt написав:Альфа, какие дальнейшие планы по депоставкам с учетом 25% от НБУ?

Следом за Мегабанк

больше нет проблемных банков

Судя по тому как Тася рьяно обнуляет лимиты по кредиткам своим, изи и спорта - имхо у нее тоже м.б. проблемы с платежеспособностью/ликвидностью. С другой стороны учитывая мерзопакосность тасиного характера случись с ней что - и не жалко вовсе ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:00

Re: Альфа-Банк

пільгові розсрочки вже всьо?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 18:21

  Amethyst написав:
  adamsmittttt написав:Альфа, какие дальнейшие планы по депоставкам с учетом 25% от НБУ?

Та Алка всех марХетоЛогув похерила. Одна надежда на 80/20 :mrgreen:

с учетом оплаты налогов 84/16 , а если учитывать что курс за день может прыгнуть на 10% то идут лесом 50 на 50 ( честных с учетом налогов, если без то 45/65) я бы согласился и завтра погасил все
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:40

  Кочевник написав:пільгові розсрочки вже всьо?

почему все? или это вопрос так построен?

нет, не все, работают
Shaman
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  #<1 ... 298299300301
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