Судя по тому как Тася рьяно обнуляет лимиты по кредиткам своим, изи и спорта - имхо у нее тоже м.б. проблемы с платежеспособностью/ликвидностью. С другой стороны учитывая мерзопакосность тасиного характера случись с ней что - и не жалко вовсе
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:21
Судя по тому как Тася рьяно обнуляет лимиты по кредиткам своим, изи и спорта - имхо у нее тоже м.б. проблемы с платежеспособностью/ликвидностью. С другой стороны учитывая мерзопакосность тасиного характера случись с ней что - и не жалко вовсе
Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:00
Re: Альфа-Банк
пільгові розсрочки вже всьо?
Додано: П'ят 03 чер, 2022 18:21
с учетом оплаты налогов 84/16 , а если учитывать что курс за день может прыгнуть на 10% то идут лесом 50 на 50 ( честных с учетом налогов, если без то 45/65) я бы согласился и завтра погасил все
Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:40
Додано: Суб 04 чер, 2022 00:15
Re: Альфа-Банк
можливо вже була відповідь - може бути, що немає у мене цієї акції 80/20 ? чому?
на початок травня мав повну кредитку. За місяць вивів в максимальний мінус. тобто заборгованість з"явилася, проте все це в грейс періоді.
Має з"явитися акція на спец погашення? чи є ньюанси?
можливо важливо - маю депозит і залишки в доларах більший за борг по кред. ліміту. Можливо через це не показує спец-пропозицію?
Додано: Суб 04 чер, 2022 07:42
додаток останнє оновлення?
Додано: Суб 04 чер, 2022 08:07
Comando , скорее всего потому что вы только в мае вывели кредитку в минус, когда уже было известно об акции. Наличие большого депозита роли не играет.Еще работникам банка и их родственникам не предлагалась акция.
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