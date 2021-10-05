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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 298299300301

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:21

  Мизантрóп написав:
  idealstorm написав:
  adamsmittttt написав:Альфа, какие дальнейшие планы по депоставкам с учетом 25% от НБУ?

Следом за Мегабанк

больше нет проблемных банков

Судя по тому как Тася рьяно обнуляет лимиты по кредиткам своим, изи и спорта - имхо у нее тоже м.б. проблемы с платежеспособностью/ликвидностью. С другой стороны учитывая мерзопакосность тасиного характера случись с ней что - и не жалко вовсе ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:00

Re: Альфа-Банк

пільгові розсрочки вже всьо?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 18:21

  Amethyst написав:
  adamsmittttt написав:Альфа, какие дальнейшие планы по депоставкам с учетом 25% от НБУ?

Та Алка всех марХетоЛогув похерила. Одна надежда на 80/20 :mrgreen:

с учетом оплаты налогов 84/16 , а если учитывать что курс за день может прыгнуть на 10% то идут лесом 50 на 50 ( честных с учетом налогов, если без то 45/65) я бы согласился и завтра погасил все
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:40

  Кочевник написав:пільгові розсрочки вже всьо?

почему все? или это вопрос так построен?

нет, не все, работают
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 00:15

Re: Альфа-Банк

можливо вже була відповідь - може бути, що немає у мене цієї акції 80/20 ? чому?
на початок травня мав повну кредитку. За місяць вивів в максимальний мінус. тобто заборгованість з"явилася, проте все це в грейс періоді.
Має з"явитися акція на спец погашення? чи є ньюанси?
можливо важливо - маю депозит і залишки в доларах більший за борг по кред. ліміту. Можливо через це не показує спец-пропозицію?
Comando
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 07:42

  Comando написав:можливо вже була відповідь - може бути, що немає у мене цієї акції 80/20 ? чому?
на початок травня мав повну кредитку. За місяць вивів в максимальний мінус. тобто заборгованість з"явилася, проте все це в грейс періоді.
Має з"явитися акція на спец погашення? чи є ньюанси?
можливо важливо - маю депозит і залишки в доларах більший за борг по кред. ліміту. Можливо через це не показує спец-пропозицію?


додаток останнє оновлення?
Melanor1
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 08:07

Comando , скорее всего потому что вы только в мае вывели кредитку в минус, когда уже было известно об акции. Наличие большого депозита роли не играет.Еще работникам банка и их родственникам не предлагалась акция.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 09:35

Re: Альфа-Банк

судя по п. 5.2. тарифов внешний п2п на валютную пакетку Вайт должен вроде зайти без комиса?
а на практике оно как?

зы проверить возможности пока нет $(
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 10:08

  Comando написав:можливо вже була відповідь - може бути, що немає у мене цієї акції 80/20 ? чому?
на початок травня мав повну кредитку. За місяць вивів в максимальний мінус. тобто заборгованість з"явилася, проте все це в грейс періоді.
Має з"явитися акція на спец погашення? чи є ньюанси?
можливо важливо - маю депозит і залишки в доларах більший за борг по кред. ліміту. Можливо через це не показує спец-пропозицію?

во-первых, акция позиционировалась как адресная.
и во-вторых, скорей всего для тех, у кого был кредит на начало акции.
не хочется никого обижать, но хитропопость наше все...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 18:15

А что будет с акциями, если в альфу введут ВА (гипотетически)?
Я так понимаю, они хранятся в неком депозитарии на моё имя. Сейчас доступ к ним через сенс.
А как получить к ним доступ в случае ВА?
Вкладчик1234
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