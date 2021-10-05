RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 299300301302

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 18:42

  Вкладчик1234 написав:А что будет с акциями, если в альфу введут ВА (гипотетически)?
Я так понимаю, они хранятся в неком депозитарии на моё имя. Сейчас доступ к ним через сенс.
А как получить к ним доступ в случае ВА?


процедуры точно сказать сложно, но акциями ничего не угрожает - альфа тут только их хранитель - наверное есть процедура передачи другому хранителю. Так же как ваши ценности в индивидуальном сейфе остаются вашими при введении ВА и ликвидации банка.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38529
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6141 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 19:33

Представителю Альфы
Не надо 80/20
Будьте умнее, люди боятся налогов!
Предложите 70-80 сразу и ещё 30-20% через три года или через пять лет
Тогда не будет налогов!!!
Не надо подставлять с налоговой!!
b555
 
Повідомлень: 26
З нами з: 23.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 19:36

  Вкладчик1234 написав:А что будет с акциями, если в альфу введут ВА (гипотетически)?
Я так понимаю, они хранятся в неком депозитарии на моё имя. Сейчас доступ к ним через сенс.
А как получить к ним доступ в случае ВА?

будет много шума и передадут другому брокеру
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4621
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1170 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:06

  Вкладчик1234 написав:А что будет с акциями, если в альфу введут ВА (гипотетически)?
Я так понимаю, они хранятся в неком депозитарии на моё имя. Сейчас доступ к ним через сенс.
А как получить к ним доступ в случае ВА?

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 2731544466
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2446
З нами з: 05.05.21
Подякував: 139 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 299300301302
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: inspired1111, volny і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 48, 49, 50
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
495 422672
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 чер, 2022 16:53
lloydbanksua
Банк Український Капітал 1, 2
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
15 46154
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 чер, 2022 16:12
cohan
ОТП БАНК 1 ... 11, 12, 13
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
121 83639
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 чер, 2022 14:10
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (228)
04.06.2022 21:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.