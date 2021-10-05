процедуры точно сказать сложно, но акциями ничего не угрожает - альфа тут только их хранитель - наверное есть процедура передачи другому хранителю. Так же как ваши ценности в индивидуальном сейфе остаются вашими при введении ВА и ликвидации банка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 чер, 2022 18:42
процедуры точно сказать сложно, но акциями ничего не угрожает - альфа тут только их хранитель - наверное есть процедура передачи другому хранителю. Так же как ваши ценности в индивидуальном сейфе остаются вашими при введении ВА и ликвидации банка.
Додано: Суб 04 чер, 2022 19:33
Представителю Альфы
Не надо 80/20
Будьте умнее, люди боятся налогов!
Предложите 70-80 сразу и ещё 30-20% через три года или через пять лет
Тогда не будет налогов!!!
Не надо подставлять с налоговой!!
Додано: Суб 04 чер, 2022 19:36
Додано: Суб 04 чер, 2022 20:06
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