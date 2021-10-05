Вкладчик1234 написав:А что будет с акциями, если в альфу введут ВА (гипотетически)? Я так понимаю, они хранятся в неком депозитарии на моё имя. Сейчас доступ к ним через сенс. А как получить к ним доступ в случае ВА?
процедуры точно сказать сложно, но акциями ничего не угрожает - альфа тут только их хранитель - наверное есть процедура передачи другому хранителю. Так же как ваши ценности в индивидуальном сейфе остаются вашими при введении ВА и ликвидации банка.
Вкладчик1234 написав:А что будет с акциями, если в альфу введут ВА (гипотетически)? Я так понимаю, они хранятся в неком депозитарии на моё имя. Сейчас доступ к ним через сенс. А как получить к ним доступ в случае ВА?
Вкладчик1234 написав:А что будет с акциями, если в альфу введут ВА (гипотетически)? Я так понимаю, они хранятся в неком депозитарии на моё имя. Сейчас доступ к ним через сенс. А как получить к ним доступ в случае ВА?
Вкладчик1234 написав:А что будет с акциями, если в альфу введут ВА (гипотетически)? Я так понимаю, они хранятся в неком депозитарии на моё имя. Сейчас доступ к ним через сенс. А как получить к ним доступ в случае ВА?
процедуры точно сказать сложно, но акциями ничего не угрожает - альфа тут только их хранитель - наверное есть процедура передачи другому хранителю. Так же как ваши ценности в индивидуальном сейфе остаются вашими при введении ВА и ликвидации банка.
Если все рехламенты были соблюдены и фонд не накопает какие-то "несоответствия".