Вкладчик1234 написав:А что будет с акциями, если в альфу введут ВА (гипотетически)? Я так понимаю, они хранятся в неком депозитарии на моё имя. Сейчас доступ к ним через сенс. А как получить к ним доступ в случае ВА?
процедуры точно сказать сложно, но акциями ничего не угрожает - альфа тут только их хранитель - наверное есть процедура передачи другому хранителю. Так же как ваши ценности в индивидуальном сейфе остаются вашими при введении ВА и ликвидации банка.
Вкладчик1234 написав:А что будет с акциями, если в альфу введут ВА (гипотетически)? Я так понимаю, они хранятся в неком депозитарии на моё имя. Сейчас доступ к ним через сенс. А как получить к ним доступ в случае ВА?
Вкладчик1234 написав:А что будет с акциями, если в альфу введут ВА (гипотетически)? Я так понимаю, они хранятся в неком депозитарии на моё имя. Сейчас доступ к ним через сенс. А как получить к ним доступ в случае ВА?
Вкладчик1234 написав:А что будет с акциями, если в альфу введут ВА (гипотетически)? Я так понимаю, они хранятся в неком депозитарии на моё имя. Сейчас доступ к ним через сенс. А как получить к ним доступ в случае ВА?
процедуры точно сказать сложно, но акциями ничего не угрожает - альфа тут только их хранитель - наверное есть процедура передачи другому хранителю. Так же как ваши ценности в индивидуальном сейфе остаются вашими при введении ВА и ликвидации банка.
Если все рехламенты были соблюдены и фонд не накопает какие-то "несоответствия".
b555 написав:Представителю Альфы Не надо 80/20 Будьте умнее, люди боятся налогов!
Ну Вам не надо - не пользуйтесь, ведь никто насильно не загоняет в эту Акцию! Никакой банкир в здравом уме не станет вешать на свой баланс не обслуживаемый кредит(под 0%) на 5 лет - зачем ему самому ухудшать свои показатели?