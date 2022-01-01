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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 299300301302

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 18:42

  Вкладчик1234 написав:А что будет с акциями, если в альфу введут ВА (гипотетически)?
Я так понимаю, они хранятся в неком депозитарии на моё имя. Сейчас доступ к ним через сенс.
А как получить к ним доступ в случае ВА?


процедуры точно сказать сложно, но акциями ничего не угрожает - альфа тут только их хранитель - наверное есть процедура передачи другому хранителю. Так же как ваши ценности в индивидуальном сейфе остаются вашими при введении ВА и ликвидации банка.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 19:33

Представителю Альфы
Не надо 80/20
Будьте умнее, люди боятся налогов!
Предложите 70-80 сразу и ещё 30-20% через три года или через пять лет
Тогда не будет налогов!!!
Не надо подставлять с налоговой!!
b555
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 19:36

  Вкладчик1234 написав:А что будет с акциями, если в альфу введут ВА (гипотетически)?
Я так понимаю, они хранятся в неком депозитарии на моё имя. Сейчас доступ к ним через сенс.
А как получить к ним доступ в случае ВА?

будет много шума и передадут другому брокеру
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:06

  Вкладчик1234 написав:А что будет с акциями, если в альфу введут ВА (гипотетически)?
Я так понимаю, они хранятся в неком депозитарии на моё имя. Сейчас доступ к ним через сенс.
А как получить к ним доступ в случае ВА?

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 2731544466
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:40

  IMPRINTER написав:
  Вкладчик1234 написав:А что будет с акциями, если в альфу введут ВА (гипотетически)?
Я так понимаю, они хранятся в неком депозитарии на моё имя. Сейчас доступ к ним через сенс.
А как получить к ним доступ в случае ВА?


процедуры точно сказать сложно, но акциями ничего не угрожает - альфа тут только их хранитель - наверное есть процедура передачи другому хранителю. Так же как ваши ценности в индивидуальном сейфе остаются вашими при введении ВА и ликвидации банка.

Если все рехламенты были соблюдены и фонд не накопает какие-то "несоответствия".
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 17:40

Re: Альфа-Банк

Есть деньги на доходном сейфе, если не платить ОМП по хамелеону, то снимут автоматом?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 17:44

  b555 написав:Представителю Альфы
Не надо 80/20
Будьте умнее, люди боятся налогов!
Ну Вам не надо - не пользуйтесь, ведь никто насильно не загоняет в эту Акцию! Никакой банкир в здравом уме не станет вешать на свой баланс не обслуживаемый кредит(под 0%) на 5 лет - зачем ему самому ухудшать свои показатели?
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 18:06

Re: Альфа-Банк

Если алкиной долларовой картой платить в еврозоне по какому пути произойдет конвертация?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 18:16

Евро-доллар по кросс-курсу.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:12

Re: Альфа-Банк

Альфа-Банк Україна вирішив відмовитися від бренду Альфа та продовжити роботу під новим брендом. Нову назву в банку поки що не розкривають.
Дянков додав, що другим найважливішим питанням на зборах буде його докапіталізація на $1 млрд за рахунок коштів акціонерів, які для цієї мети, як передбачається, будуть звільнені від санкцій. https://biz.nv.ua/ukr/finance/nova-nazv ... 47980.html
Ой+
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