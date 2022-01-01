SENSE-bank ?!?!?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 чер, 2022 20:42
Кто в курсе: сегодня тянул 1 200 грн с Алки(Блек) на Лупумбу не хочет, что Алка и инет лимиты порезала, а как поднять, если гарячка видхрещуется.
Додано: Пон 06 чер, 2022 20:42
good bank
bad bank
якось так
Додано: Пон 06 чер, 2022 20:51
Лимиты на тянучки у каждой дебетки свои и указаны в Сенсе. Изменить щас нельзя.
Обычно 5К/дн (у меня так на Вайте и Хамоне)
Кроме этого можно р2р-толкать до 10К/дн на экк (Хамон нашару в Сенсе).
Ну и СЭП работает прекрасно (+1ч и гроши на Мумбе).
Додано: Пон 06 чер, 2022 20:55
Не хватае фсего то 1млрд долларов.
Какая досада.
Нема дурних в такой ситуации подраскошелиться в неспокойное время.
И шо для пересичных, пора бежать?
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