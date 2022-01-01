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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 300301302303

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 19:26

SENSE-bank ?!?!?
:lol:
greenozon
 
Повідомлень: 13575
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 19:47

  greenozon написав:SENSE-bank ?!?!?

"Что-то пошло не так банк" :mrgreen:
moveton
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Повідомлень: 2098
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Подякував: 8 раз.
Подякували: 191 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:42

Кто в курсе: сегодня тянул 1 200 грн с Алки(Блек) на Лупумбу не хочет, что Алка и инет лимиты порезала, а как поднять, если гарячка видхрещуется.
melkh
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Повідомлень: 694
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Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:42

good bank
bad bank

якось так https://ukrrudprom.ua/news/Lobbist_Frid ... Alfab.html
greenozon
 
Повідомлень: 13575
З нами з: 01.06.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:51

  melkh написав:Кто в курсе: сегодня тянул 1 200 грн с Алки(Блек) на Лупумбу не хочет, что Алка и инет лимиты порезала, а как поднять, если гарячка видхрещуется.

Лимиты на тянучки у каждой дебетки свои и указаны в Сенсе. Изменить щас нельзя.
Обычно 5К/дн (у меня так на Вайте и Хамоне)
Кроме этого можно р2р-толкать до 10К/дн на экк (Хамон нашару в Сенсе).
Ну и СЭП работает прекрасно (+1ч и гроши на Мумбе).
Amethyst
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Повідомлень: 2454
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Подякував: 139 раз.
Подякували: 441 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:55

Не хватае фсего то 1млрд долларов.
Какая досада.
Нема дурних в такой ситуации подраскошелиться в неспокойное время.
И шо для пересичных, пора бежать?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 22:15

  Amethyst написав:
  melkh написав:Кто в курсе: сегодня тянул 1 200 грн с Алки(Блек) на Лупумбу не хочет, что Алка и инет лимиты порезала, а как поднять, если гарячка видхрещуется.

Лимиты на тянучки у каждой дебетки свои и указаны в Сенсе. Изменить щас нельзя.
Обычно 5К/дн (у меня так на Вайте и Хамоне)
Кроме этого можно р2р-толкать до 10К/дн на экк (Хамон нашару в Сенсе).
Ну и СЭП работает прекрасно (+1ч и гроши на Мумбе).

Где вы там видете лимит на тянучку с алки, может я че-то не вижу: ліміт на зняття готівки на добу 5 т, ліміт на покупку 10 т, сегодня не тянул, не отправлял, про хамон, сенкс - знаю, но хотелось вывосать кровишки с красного монстра, а не отправить.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 22:25

Видно Алка ввела якийсь спеціальний інет-ліміт на операції за своїми картами, тільки що спробував тягнути і монькою з дебетки і - болт, хто сьгодні тягнув з алкиних карт, як проходять операції?
melkh
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  #<1 ... 300301302303
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