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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 чер, 2022 19:26
SENSE-bank ?!?!?
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:42
Кто в курсе: сегодня тянул 1 200 грн с Алки(Блек) на Лупумбу не хочет, что Алка и инет лимиты порезала, а как поднять, если гарячка видхрещуется.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:42
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:51
melkh написав:
Кто в курсе: сегодня тянул 1 200 грн с Алки(Блек) на Лупумбу не хочет, что Алка и инет лимиты порезала, а как поднять, если гарячка видхрещуется.
Лимиты на тянучки у каждой дебетки свои и указаны в Сенсе. Изменить щас нельзя.
Обычно 5К/дн (у меня так на Вайте и Хамоне)
Кроме этого можно р2р-толкать до 10К/дн на экк (Хамон нашару в Сенсе).
Ну и СЭП работает прекрасно (+1ч и гроши на Мумбе).
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Amethyst
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:55
Не хватае фсего то 1млрд долларов.
Какая досада.
Нема дурних в такой ситуации подраскошелиться в неспокойное время.
И шо для пересичных, пора бежать?
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idealstorm
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Додано: Пон 06 чер, 2022 22:15
Amethyst написав: melkh написав:
Кто в курсе: сегодня тянул 1 200 грн с Алки(Блек) на Лупумбу не хочет, что Алка и инет лимиты порезала, а как поднять, если гарячка видхрещуется.
Лимиты на тянучки у каждой дебетки свои и указаны в Сенсе. Изменить щас нельзя.
Обычно 5К/дн (у меня так на Вайте и Хамоне)
Кроме этого можно р2р-толкать до 10К/дн на экк (Хамон нашару в Сенсе).
Ну и СЭП работает прекрасно (+1ч и гроши на Мумбе).
Где вы там видете лимит на тянучку с алки, может я че-то не вижу: ліміт на зняття готівки на добу 5 т, ліміт на покупку 10 т, сегодня не тянул, не отправлял, про хамон, сенкс - знаю, но хотелось вывосать кровишки с красного монстра, а не отправить.
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melkh
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Додано: Пон 06 чер, 2022 22:25
Видно Алка ввела якийсь спеціальний інет-ліміт на операції за своїми картами, тільки що спробував тягнути і монькою з дебетки і - болт, хто сьгодні тягнув з алкиних карт, як проходять операції?
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melkh
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Додано: Вів 07 чер, 2022 05:24
melkh написав:Видно Алка ввела якийсь спеціальний інет-ліміт на операції за своїми картами, тільки що спробував тягнути і монькою з дебетки і - болт, хто сьгодні тягнув з алкиних карт, як проходять операції?
Вчора тягнув, все добре (але сума до 1000).
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Zochan
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