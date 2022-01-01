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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:25
Теперь Бета банк.
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Порт
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:29
Есть деньги на доходном сейфе, если не платить ОМП по хамелеону, то снимут автоматом?
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pfauter
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:39
melkh написав:
Видно Алка ввела якийсь спеціальний інет-ліміт на операції за своїми картами, тільки що спробував тягнути і монькою з дебетки і - болт, хто сьгодні тягнув з алкиних карт, як проходять операції?
Банк уверяет, что лимит не менялся и составляет 29999 грн. Если нет - типа пишите в чат - разбираться. Напишите?
У меня пока нет времени гонять 30 тысяч туда-сюда...
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Vorlon
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:18
Альфа, какие планы на депоставки ?
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adamsmittttt
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