RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 301302303304

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:25

Теперь Бета банк.
Порт
 
Повідомлень: 897
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:29

Re: Альфа-Банк

Есть деньги на доходном сейфе, если не платить ОМП по хамелеону, то снимут автоматом?
pfauter
 
Повідомлень: 343
З нами з: 06.01.09
Подякував: 84 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:39

  melkh написав:Видно Алка ввела якийсь спеціальний інет-ліміт на операції за своїми картами, тільки що спробував тягнути і монькою з дебетки і - болт, хто сьгодні тягнув з алкиних карт, як проходять операції?

Банк уверяет, что лимит не менялся и составляет 29999 грн. Если нет - типа пишите в чат - разбираться. Напишите?

У меня пока нет времени гонять 30 тысяч туда-сюда...
Vorlon
 
Повідомлень: 10182
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:18

Re: Альфа-Банк

Альфа, какие планы на депоставки ?
adamsmittttt
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 27.03.15
Подякував: 788 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 301302303304
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 165, 166, 167
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1664 1052083
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 чер, 2022 11:19
Кащей
Банк Альянс 1 ... 9, 10, 11
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
103 24983
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 чер, 2022 09:38
greenozon
Банк Український Капітал 1, 2, 3
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
20 51030
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 чер, 2022 22:01
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.