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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:29
Re: Альфа-Банк
Есть деньги на доходном сейфе, если не платить ОМП по хамелеону, то снимут автоматом?
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:39
Банк уверяет, что лимит не менялся и составляет 29999 грн. Если нет - типа пишите в чат - разбираться. Напишите?
У меня пока нет времени гонять 30 тысяч туда-сюда...
Додано: Вів 07 чер, 2022 12:43
Re: Альфа-Банк
...по ходу альфа ФСЕЕЕееееее.
Валюти не має, під заказ ....
Грн не має....
В терміналі 10к на місяць ...
...черга за мегою
Додано: Вів 07 чер, 2022 12:44
Додано: Вів 07 чер, 2022 12:48
Re: Альфа-Банк
....столиця України
Додано: Вів 07 чер, 2022 12:49
Re: Альфа-Банк
и че еще за терминалы по 10к? в чем суть?
Додано: Вів 07 чер, 2022 12:57
Додано: Вів 07 чер, 2022 13:04
А что за история с якобы "намерениями акционера влить в банк 1млрд баксов"?
Я сомневаюсь, что у акционера есть такая сумма живых денег, и не верю в его бескорыстность (даже если у него такие деньги есть, и они не заморожены санкциями)
Вижу 2 "конспирологические" версии:
1. Акционер хочет таким образом вывести хоть часть денег из-под санкций. Да и то скорее всего конвертацией долгов в капитал. Ну или хотя бы разведать такую возможность.
2. Акционер уже видит негативный исход, поэтому готовит для себя "Оборонительную" позицию: "хороший" акционер хотел дать денег, а "плохой" НБУ не разрешил, - поэтому НБУ виноват в негативных последствиях.
Все помнят множество историй, как перед банкротством банков акционеры обещали "докапитализировать", но им всё время "что-то мешало", что приводило к печальному исходу
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