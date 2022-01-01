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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 302303304305>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:25

Теперь Бета банк.
Порт
 
Повідомлень: 897
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:29

Re: Альфа-Банк

Есть деньги на доходном сейфе, если не платить ОМП по хамелеону, то снимут автоматом?
pfauter
 
Повідомлень: 343
З нами з: 06.01.09
Подякував: 84 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:39

  melkh написав:Видно Алка ввела якийсь спеціальний інет-ліміт на операції за своїми картами, тільки що спробував тягнути і монькою з дебетки і - болт, хто сьгодні тягнув з алкиних карт, як проходять операції?

Банк уверяет, что лимит не менялся и составляет 29999 грн. Если нет - типа пишите в чат - разбираться. Напишите?

У меня пока нет времени гонять 30 тысяч туда-сюда...
Vorlon
 
Повідомлень: 10183
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Подякував: 480 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:43

Re: Альфа-Банк

...по ходу альфа ФСЕЕЕееееее.
Валюти не має, під заказ ....
Грн не має....
В терміналі 10к на місяць ...
...черга за мегою
abc111
 
Повідомлень: 2465
З нами з: 17.04.10
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:44

  abc111 написав:...по ходу альфа ФСЕЕЕееееее.
Валюти не має, під заказ ....
Грн не має....
В терміналі 10к на місяць ...
...черга за мегою

Какой город?
Vorlon
 
Повідомлень: 10183
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:48

Re: Альфа-Банк

....столиця України
abc111
 
Повідомлень: 2465
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 280 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:49

Re: Альфа-Банк

и че еще за терминалы по 10к? в чем суть?
wtf
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Повідомлень: 460
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:57

  pfauter написав:Есть деньги на доходном сейфе, если не платить ОМП по хамелеону, то снимут автоматом?

нет, особенно с Дох.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:04

А что за история с якобы "намерениями акционера влить в банк 1млрд баксов"?
Я сомневаюсь, что у акционера есть такая сумма живых денег, и не верю в его бескорыстность (даже если у него такие деньги есть, и они не заморожены санкциями)

Вижу 2 "конспирологические" версии:

1. Акционер хочет таким образом вывести хоть часть денег из-под санкций. Да и то скорее всего конвертацией долгов в капитал. Ну или хотя бы разведать такую возможность.
2. Акционер уже видит негативный исход, поэтому готовит для себя "Оборонительную" позицию: "хороший" акционер хотел дать денег, а "плохой" НБУ не разрешил, - поэтому НБУ виноват в негативных последствиях.
Все помнят множество историй, как перед банкротством банков акционеры обещали "докапитализировать", но им всё время "что-то мешало", что приводило к печальному исходу
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:38

  Вкладчик1234 написав:А что за история с якобы "намерениями акционера влить в банк 1млрд баксов"?
Я сомневаюсь, что у акционера есть такая сумма живых денег, и не верю в его бескорыстность (даже если у него такие деньги есть, и они не заморожены санкциями)

Вижу 2 "конспирологические" версии:

1. Акционер хочет таким образом вывести хоть часть денег из-под санкций. Да и то скорее всего конвертацией долгов в капитал. Ну или хотя бы разведать такую возможность.
2. Акционер уже видит негативный исход, поэтому готовит для себя "Оборонительную" позицию: "хороший" акционер хотел дать денег, а "плохой" НБУ не разрешил, - поэтому НБУ виноват в негативных последствиях.
Все помнят множество историй, как перед банкротством банков акционеры обещали "докапитализировать", но им всё время "что-то мешало", что приводило к печальному исходу

Яркий пример Мегабанка, тот тоже хотел вот-вот докапитализироваться)
lloydbanksua
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