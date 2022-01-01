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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:25
Теперь Бета банк.
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Порт
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:29
Есть деньги на доходном сейфе, если не платить ОМП по хамелеону, то снимут автоматом?
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pfauter
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:39
melkh написав:
Видно Алка ввела якийсь спеціальний інет-ліміт на операції за своїми картами, тільки що спробував тягнути і монькою з дебетки і - болт, хто сьгодні тягнув з алкиних карт, як проходять операції?
Банк уверяет, что лимит не менялся и составляет 29999 грн. Если нет - типа пишите в чат - разбираться. Напишите?
У меня пока нет времени гонять 30 тысяч туда-сюда...
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Vorlon
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:43
...по ходу альфа ФСЕЕЕееееее.
Валюти не має, під заказ ....
Грн не має....
В терміналі 10к на місяць ...
...черга за мегою
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abc111
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:44
abc111 написав:
...по ходу альфа ФСЕЕЕееееее.
Валюти не має, під заказ ....
Грн не має....
В терміналі 10к на місяць ...
...черга за мегою
Какой город?
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Vorlon
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:48
....столиця України
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abc111
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:49
и че еще за терминалы по 10к? в чем суть?
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wtf
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:57
pfauter написав:
Есть деньги на доходном сейфе, если не платить ОМП по хамелеону, то снимут автоматом?
нет, особенно с Дох.
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Ромасик
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Додано: Вів 07 чер, 2022 13:04
А что за история с якобы "намерениями акционера влить в банк 1млрд баксов"?
Я сомневаюсь, что у акционера есть такая сумма живых денег, и не верю в его бескорыстность (даже если у него такие деньги есть, и они не заморожены санкциями)
Вижу 2 "конспирологические" версии:
1. Акционер хочет таким образом вывести хоть часть денег из-под санкций. Да и то скорее всего конвертацией долгов в капитал. Ну или хотя бы разведать такую возможность.
2. Акционер уже видит негативный исход, поэтому готовит для себя "Оборонительную" позицию: "хороший" акционер хотел дать денег, а "плохой" НБУ не разрешил, - поэтому НБУ виноват в негативных последствиях.
Все помнят множество историй, как перед банкротством банков акционеры обещали "докапитализировать", но им всё время "что-то мешало", что приводило к печальному исходу
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 07 чер, 2022 13:38
Вкладчик1234 написав:
А что за история с якобы "намерениями акционера влить в банк 1млрд баксов"?
Я сомневаюсь, что у акционера есть такая сумма живых денег, и не верю в его бескорыстность (даже если у него такие деньги есть, и они не заморожены санкциями)
Вижу 2 "конспирологические" версии:
1. Акционер хочет таким образом вывести хоть часть денег из-под санкций. Да и то скорее всего конвертацией долгов в капитал. Ну или хотя бы разведать такую возможность.
2. Акционер уже видит негативный исход, поэтому готовит для себя "Оборонительную" позицию: "хороший" акционер хотел дать денег, а "плохой" НБУ не разрешил, - поэтому НБУ виноват в негативных последствиях.
Все помнят множество историй, как перед банкротством банков акционеры обещали "докапитализировать", но им всё время "что-то мешало", что приводило к печальному исходу
Яркий пример Мегабанка, тот тоже хотел вот-вот докапитализироваться)
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lloydbanksua
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