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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 302303304305

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:49

Re: Альфа-Банк

  lloydbanksua написав:Яркий пример Мегабанка, тот тоже хотел вот-вот докапитализироваться)

невдалий приклад
в мезі проблеми вже 5-7 років були
greenozon
 
Повідомлень: 13581
З нами з: 01.06.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
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  #<1 ... 302303304305
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