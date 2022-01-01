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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 чер, 2022 13:49
lloydbanksua написав:
Яркий пример Мегабанка, тот тоже хотел вот-вот докапитализироваться)
невдалий приклад
в мезі проблеми вже 5-7 років були
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Додано: Вів 07 чер, 2022 14:45
Amethyst написав: melkh написав:
Где вы там видете лимит на тянучку с алки, может я че-то не вижу: ліміт на зняття готівки на добу 5 т
А шоо Чат вам сказав, що ліміт на готівку і р2р по-різному встановлюється ?
Я готівку не знімаю, а ось денними лімітами на неї керуюся для сторонніх р2р, поки не підводили.
На p2p у Аллы всегда были отдельные лимиты.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 15:23
Вкладчик1234 написав:
А что за история с якобы "намерениями акционера влить в банк 1млрд баксов"?
Они ж жалуются что им в Лондоне жить не за что из-за санкций. )
А тут целый млрд да еще и баксов.
Теоретически конечно могут с них снять санкции для одной этой операции, но опять же надо ли оно акционерам? Где гарантия что банк в итоге не отберут?
Имхо будут как-то выкручиваться с тем что есть.
Бо нет хорошего решения. Ни докапитализирвать его некому, ни банкротить его нельзя.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 15:54
Amethyst написав: melkh написав:
Кто в курсе: сегодня тянул 1 200 грн с Алки(Блек) на Лупумбу не хочет, что Алка и инет лимиты порезала, а как поднять, если гарячка видхрещуется.
Лимиты на тянучки у каждой дебетки свои и указаны в Сенсе. Изменить щас нельзя.
Обычно 5К/дн (у меня так на Вайте и Хамоне)
Кроме этого можно р2р-толкать до 10К/дн на экк (Хамон нашару в Сенсе).
Ну и СЭП работает прекрасно (+1ч и гроши на Мумбе).
Добив гарячку до певної точки, сказали, що у вас відключено 3Dsecure попросив включити, все потягнулось, як по маслу.На майбутнє майте на увазі.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 16:00
Порт написав:
Теперь Бета банк.
главное, что не Дельта
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