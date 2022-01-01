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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 302303304305

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:49

Re: Альфа-Банк

  lloydbanksua написав:Яркий пример Мегабанка, тот тоже хотел вот-вот докапитализироваться)

невдалий приклад
в мезі проблеми вже 5-7 років були
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:45

  Amethyst написав:
  melkh написав:Где вы там видете лимит на тянучку с алки, может я че-то не вижу: ліміт на зняття готівки на добу 5 т

А шоо Чат вам сказав, що ліміт на готівку і р2р по-різному встановлюється ?
Я готівку не знімаю, а ось денними лімітами на неї керуюся для сторонніх р2р, поки не підводили.
На p2p у Аллы всегда были отдельные лимиты.
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 15:23

  Вкладчик1234 написав:А что за история с якобы "намерениями акционера влить в банк 1млрд баксов"?

Они ж жалуются что им в Лондоне жить не за что из-за санкций. )
А тут целый млрд да еще и баксов.
Теоретически конечно могут с них снять санкции для одной этой операции, но опять же надо ли оно акционерам? Где гарантия что банк в итоге не отберут?

Имхо будут как-то выкручиваться с тем что есть.
Бо нет хорошего решения. Ни докапитализирвать его некому, ни банкротить его нельзя.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 15:54

  Amethyst написав:
  melkh написав:Кто в курсе: сегодня тянул 1 200 грн с Алки(Блек) на Лупумбу не хочет, что Алка и инет лимиты порезала, а как поднять, если гарячка видхрещуется.

Лимиты на тянучки у каждой дебетки свои и указаны в Сенсе. Изменить щас нельзя.
Обычно 5К/дн (у меня так на Вайте и Хамоне)
Кроме этого можно р2р-толкать до 10К/дн на экк (Хамон нашару в Сенсе).
Ну и СЭП работает прекрасно (+1ч и гроши на Мумбе).

Добив гарячку до певної точки, сказали, що у вас відключено 3Dsecure попросив включити, все потягнулось, як по маслу.На майбутнє майте на увазі.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 16:00

  Порт написав:Теперь Бета банк.

главное, что не Дельта
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 16:11

  Aps написав:
  Вкладчик1234 написав:А что за история с якобы "намерениями акционера влить в банк 1млрд баксов"?

Они ж жалуются что им в Лондоне жить не за что из-за санкций. )
А тут целый млрд да еще и баксов.
Теоретически конечно могут с них снять санкции для одной этой операции, но опять же надо ли оно акционерам? Где гарантия что банк в итоге не отберут?

Имхо будут как-то выкручиваться с тем что есть.
Бо нет хорошего решения. Ни докапитализирвать его некому, ни банкротить его нельзя.

Фрідман готовий і від рашистського паспорта відмовитись:
Сума $1 млрд удвічі перевищує власний капітал «Альфа-Банку Україна». Прямо зараз банк не відчуває гострої потреби в капіталі і має в своєму розпорядженні достатню ліквідність, каже перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова. Але Фрідман та Ко налаштовані оббивати пороги регуляторам у Британії, Євросоюзі та США, щоб розморозити потрібну суму та підтримати український банк. Навіщо?
Багатоходівка
Акціонери, зокрема Михайло Фрідман, 58, хочуть підтримати банк, щоб він «залишався керованим і продовжував працювати на користь українській економіці», каже голова наглядової ради «Альфи» Роман Шпек. Вони позбавлені права голосу в банку, але не відмовляються від відповідальності перед вкладниками та співробітниками, наголошує він.
Це непростий, але найшвидший шлях до стабілізації банку, каже Дянков. З цією місією він і прийшов до «Альфа-Банку Україна» – вийти з кризи і створити умови для залучення інвесторів. Але питання продажу банку, за його словами, поки що в порядку денному не значиться.
Фрідман не хоче продавати банк, розповів співрозмовник Forbes із керівництва «Альфи». Більше того, він розглядає як варіант порятунку бізнесу відмову від російського громадянства, розповів співрозмовник, близький до топменеджменту «Альфи». Про такі плани відомо й співрозмовнику в НБУ. Бізнесмен народився у Львові, а мешкає в Лондоні. Крім російського має паспорт громадянина Ізраїлю. Сам Фрідман не відповів на прохання особисто прокоментувати тему громадянства, яке Forbes передав через Шпека.
Без російського паспорта Фрідман може вийти з-під санкцій, тоді Авен і Косогов зможуть передати йому свої частки в українському бізнесі, припускає топменеджер НБУ, який попросив не згадувати його в статті. https://forbes.ua/inside/mikhaylo-fridm ... 52022-6056
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 16:21

Re: Альфа-Банк

Звонила тётя Алла, слёзно просила занести на 3 месяца по суперакции под целых 7% годовых. Негусто у них с желанием денег.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 16:47

Mathias
Надеюсь, ставка эта в валюте USD?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 16:59

Re: Альфа-Банк

idealstorm написав:Mathias
Надеюсь, ставка эта в валюте USD?
Майже такі відсотки 6.25% в USD були три роки тому :)
Zochan
 
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