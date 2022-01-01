Вкладчик1234 написав:А что за история с якобы "намерениями акционера влить в банк 1млрд баксов"?
Они ж жалуются что им в Лондоне жить не за что из-за санкций. ) А тут целый млрд да еще и баксов. Теоретически конечно могут с них снять санкции для одной этой операции, но опять же надо ли оно акционерам? Где гарантия что банк в итоге не отберут?
Имхо будут как-то выкручиваться с тем что есть. Бо нет хорошего решения. Ни докапитализирвать его некому, ни банкротить его нельзя.
melkh написав:Кто в курсе: сегодня тянул 1 200 грн с Алки(Блек) на Лупумбу не хочет, что Алка и инет лимиты порезала, а как поднять, если гарячка видхрещуется.
Лимиты на тянучки у каждой дебетки свои и указаны в Сенсе. Изменить щас нельзя. Обычно 5К/дн (у меня так на Вайте и Хамоне) Кроме этого можно р2р-толкать до 10К/дн на экк (Хамон нашару в Сенсе). Ну и СЭП работает прекрасно (+1ч и гроши на Мумбе).
Добив гарячку до певної точки, сказали, що у вас відключено 3Dsecure попросив включити, все потягнулось, як по маслу.На майбутнє майте на увазі.
Вкладчик1234 написав:А что за история с якобы "намерениями акционера влить в банк 1млрд баксов"?
Они ж жалуются что им в Лондоне жить не за что из-за санкций. ) А тут целый млрд да еще и баксов. Теоретически конечно могут с них снять санкции для одной этой операции, но опять же надо ли оно акционерам? Где гарантия что банк в итоге не отберут?
Имхо будут как-то выкручиваться с тем что есть. Бо нет хорошего решения. Ни докапитализирвать его некому, ни банкротить его нельзя.
Фрідман готовий і від рашистського паспорта відмовитись:
Сума $1 млрд удвічі перевищує власний капітал «Альфа-Банку Україна». Прямо зараз банк не відчуває гострої потреби в капіталі і має в своєму розпорядженні достатню ліквідність, каже перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова. Але Фрідман та Ко налаштовані оббивати пороги регуляторам у Британії, Євросоюзі та США, щоб розморозити потрібну суму та підтримати український банк. Навіщо? Багатоходівка Акціонери, зокрема Михайло Фрідман, 58, хочуть підтримати банк, щоб він «залишався керованим і продовжував працювати на користь українській економіці», каже голова наглядової ради «Альфи» Роман Шпек. Вони позбавлені права голосу в банку, але не відмовляються від відповідальності перед вкладниками та співробітниками, наголошує він. Це непростий, але найшвидший шлях до стабілізації банку, каже Дянков. З цією місією він і прийшов до «Альфа-Банку Україна» – вийти з кризи і створити умови для залучення інвесторів. Але питання продажу банку, за його словами, поки що в порядку денному не значиться. Фрідман не хоче продавати банк, розповів співрозмовник Forbes із керівництва «Альфи». Більше того, він розглядає як варіант порятунку бізнесу відмову від російського громадянства, розповів співрозмовник, близький до топменеджменту «Альфи». Про такі плани відомо й співрозмовнику в НБУ. Бізнесмен народився у Львові, а мешкає в Лондоні. Крім російського має паспорт громадянина Ізраїлю. Сам Фрідман не відповів на прохання особисто прокоментувати тему громадянства, яке Forbes передав через Шпека. Без російського паспорта Фрідман може вийти з-під санкцій, тоді Авен і Косогов зможуть передати йому свої частки в українському бізнесі, припускає топменеджер НБУ, який попросив не згадувати його в статті. https://forbes.ua/inside/mikhaylo-fridm ... 52022-6056