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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 303304305306

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Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 06:56

  копейка написав:
  Mathias написав:Звонила тётя Алла, слёзно просила занести на 3 месяца по суперакции под целых 7% годовых. Негусто у них с желанием денег.

Ну многие рассказывают, что денег в банках завались. Однако...

денег много в банковской системе. из имеющихся 200 ярдов в работе только 50, остальные висят на депосертификатах. при этом у банков также есть рефинанс от гос-ва чуть больше 100 ярдов.

т.е. в целом по больнице денег хватает, а вот в разрезе банков - было бы интересно посмотреть.

как-то так...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 07:24

Re: Альфа-Банк

Посмотреть очень просто, регулятор публикует ОСВ, сальдо по счетам. На сайте в разделе наглядової статистики. Там и корсчет и портфель депсертефикатов и овгз можно посмотреть.

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qreaton
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 07:39

  qreaton написав:Посмотреть очень просто, регулятор публикует ОСВ, сальдо по счетам. На сайте в разделе наглядової статистики. Там и корсчет и портфель депсертефикатов и овгз можно посмотреть.

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осталось дождаться, кто же это проанализирует и выдаст форуму обобщенный результат :D

если это есть в одном месте, то полдела сделано

upd
массив данных не слабый. анализируй - не хочу :)

у кого есть квалификация и время? ;)

кстати, кто тут профи-банкир, кто может хотя бы консультировать?
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 09:04

Re: Альфа-Банк

Оно Вам надо? Десятки экспертов напишут и расскажут о звёздном небе. Лучше самому вникнуть и посчитать баланс того банка, что Вас беспокоит или интересует. Если конкретно этот, тему которого для чего то Вы смотрите, то апрель корсчет снизился в 2-3 раза, на уровне 1,5 млрд грн. ОВГЗ без изменений там 8 как и до войны было, на депсертефикатах 6 (вырос показатель), рефинанс достиг 14, или резко вырос, раз в пять. Корсчет низкий, ждём ужесточения ограничений и лимитов. , динамика рефинанса с учётом роста учётной ставки убийственна. Если сесть за калькулятор, можно предположить убыток около млрд каждый военный месяц +-.Такие убытки означают закрытие массы отделений, огромное количество. Всякие ГО будут тянуть на себя любой возможный баланс, сохраняя свои штатные ед. маркетологов. Фронт офис умирая потянет за собой также и бесполезный планктон. Ну если и ошибка в арифметику, то на таких цифрах, ну пусть это пара сотен млн. Ну мы же не эксперты нам можно. Какая разница на какой глубине в заднице мы находимся. Чем все это закончится решается на фронте.

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qreaton
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