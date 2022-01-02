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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 чер, 2022 06:56
копейка написав: Mathias написав:
Звонила тётя Алла, слёзно просила занести на 3 месяца по суперакции под целых 7% годовых. Негусто у них с желанием денег.
Ну многие рассказывают, что денег в банках завались. Однако...
денег много в банковской системе. из имеющихся 200 ярдов в работе только 50, остальные висят на депосертификатах. при этом у банков также есть рефинанс от гос-ва чуть больше 100 ярдов.
т.е. в целом по больнице денег хватает, а вот в разрезе банков - было бы интересно посмотреть.
как-то так...
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Shaman
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Додано: Сер 08 чер, 2022 07:24
Посмотреть очень просто, регулятор публикует ОСВ, сальдо по счетам. На сайте в разделе наглядової статистики. Там и корсчет и портфель депсертефикатов и овгз можно посмотреть.
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qreaton
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Додано: Сер 08 чер, 2022 07:39
qreaton написав:
Посмотреть очень просто, регулятор публикует ОСВ, сальдо по счетам. На сайте в разделе наглядової статистики. Там и корсчет и портфель депсертефикатов и овгз можно посмотреть.
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осталось дождаться, кто же это проанализирует и выдаст форуму обобщенный результат
если это есть в одном месте, то полдела сделано
upd
массив данных не слабый. анализируй - не хочу
у кого есть квалификация и время?
кстати, кто тут профи-банкир, кто может хотя бы консультировать?
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Shaman
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Додано: Сер 08 чер, 2022 09:04
Оно Вам надо? Десятки экспертов напишут и расскажут о звёздном небе. Лучше самому вникнуть и посчитать баланс того банка, что Вас беспокоит или интересует. Если конкретно этот, тему которого для чего то Вы смотрите, то апрель корсчет снизился в 2-3 раза, на уровне 1,5 млрд грн. ОВГЗ без изменений там 8 как и до войны было, на депсертефикатах 6 (вырос показатель), рефинанс достиг 14, или резко вырос, раз в пять. Корсчет низкий, ждём ужесточения ограничений и лимитов. , динамика рефинанса с учётом роста учётной ставки убийственна. Если сесть за калькулятор, можно предположить убыток около млрд каждый военный месяц +-.Такие убытки означают закрытие массы отделений, огромное количество. Всякие ГО будут тянуть на себя любой возможный баланс, сохраняя свои штатные ед. маркетологов. Фронт офис умирая потянет за собой также и бесполезный планктон. Ну если и ошибка в арифметику, то на таких цифрах, ну пусть это пара сотен млн. Ну мы же не эксперты нам можно. Какая разница на какой глубине в заднице мы находимся. Чем все это закончится решается на фронте.
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qreaton
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Додано: Сер 08 чер, 2022 14:52
qreaton написав:
Оно Вам надо? Десятки экспертов напишут и расскажут о звёздном небе. Лучше самому вникнуть и посчитать баланс того банка, что Вас беспокоит или интересует. Если конкретно этот, тему которого для чего то Вы смотрите, то апрель корсчет снизился в 2-3 раза, на уровне 1,5 млрд грн. ОВГЗ без изменений там 8 как и до войны было, на депсертефикатах 6 (вырос показатель), рефинанс достиг 14, или резко вырос, раз в пять. Корсчет низкий, ждём ужесточения ограничений и лимитов. , динамика рефинанса с учётом роста учётной ставки убийственна. Если сесть за калькулятор, можно предположить убыток около млрд каждый военный месяц +-.Такие убытки означают закрытие массы отделений, огромное количество. Всякие ГО будут тянуть на себя любой возможный баланс, сохраняя свои штатные ед. маркетологов. Фронт офис умирая потянет за собой также и бесполезный планктон. Ну если и ошибка в арифметику, то на таких цифрах, ну пусть это пара сотен млн. Ну мы же не эксперты нам можно. Какая разница на какой глубине в заднице мы находимся. Чем все это закончится решается на фронте.
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я как раз стараюсь вникать сам. но это все время...
но часть форумчан любит давать оценки не вникая, в цифры
если все так, как Вы описали, то вот ответ на вопрос о причинах акции 80/20
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Shaman
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Додано: Сер 08 чер, 2022 15:27
Shaman написав:
я как раз стараюсь вникать сам. но это все время...
но часть форумчан любит давать оценки не вникая, в цифры
если все так, как Вы описали, то вот ответ на вопрос о причинах акции 80/20
А що тут аналізувати, експрес-аналіз.
ліміти жебрацьки на покупки, зняття, переказ навіть за свої.
СЕП, як показав досвід – справа хвилинна.
кредити порізали - офіційно до 20К на писок, але в багатьох немає і 1К.
Якщо в інших цього немає - то й ліміти в 100К, як дохтур прописав.
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копейка
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Додано: Сер 08 чер, 2022 15:48
без разницы какие тут лимиты с учетом отсутствия кб
немного свинорылить позволяет кот и пумб там 20к лимита чего с головой хватает
разве что рассрочку оформить только непонято на что
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Додано: Сер 08 чер, 2022 15:58
Без проблем зняв сьогодні гривневу пайку (100 т.). м. Кам'янець-Подільський. Минулого тижня день в день ходив - без проблем видавали. На сьогодні кажуть, що і з видачею доларів немає проблем.
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