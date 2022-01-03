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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 304305306307

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 17:22

  PPO написав:Без проблем зняв сьогодні гривневу пайку (100 т.). м. Кам'янець-Подільський. Минулого тижня день в день ходив - без проблем видавали. На сьогодні кажуть, що і з видачею доларів немає проблем.



....мабуть головний офіс вже там ;), по столиці печаль журба....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 17:43

Re: Альфа-Банк

Shaman написав:
  qreaton написав:Оно Вам надо? Десятки экспертов напишут и расскажут о звёздном небе. Лучше самому вникнуть и посчитать баланс того банка, что Вас беспокоит или интересует. Если конкретно этот, тему которого для чего то Вы смотрите, то апрель корсчет снизился в 2-3 раза, на уровне 1,5 млрд грн. ОВГЗ без изменений там 8 как и до войны было, на депсертефикатах 6 (вырос показатель), рефинанс достиг 14, или резко вырос, раз в пять. Корсчет низкий, ждём ужесточения ограничений и лимитов. , динамика рефинанса с учётом роста учётной ставки убийственна. Если сесть за калькулятор, можно предположить убыток около млрд каждый военный месяц +-.Такие убытки означают закрытие массы отделений, огромное количество. Всякие ГО будут тянуть на себя любой возможный баланс, сохраняя свои штатные ед. маркетологов. Фронт офис умирая потянет за собой также и бесполезный планктон. Ну если и ошибка в арифметику, то на таких цифрах, ну пусть это пара сотен млн. Ну мы же не эксперты нам можно. Какая разница на какой глубине в заднице мы находимся. Чем все это закончится решается на фронте.

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я как раз стараюсь вникать сам. но это все время...

но часть форумчан любит давать оценки не вникая, в цифры :)

если все так, как Вы описали, то вот ответ на вопрос о причинах акции 80/20
Ну вот, теперь Вам ясно почему лимит на покупки 300 несчастных дохлых енотов, а наличных вообще 150. Вообщем теперь всем придётся обойтись без личных горничных и шоферов.

Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
qreaton
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 18:41

  qreaton написав:Вообщем теперь всем придётся обойтись без личных горничных и шоферо
лучше без джипов и вип авто которые жрут 15-20л/100. Горничных кто тогда будет кормить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 18:43

  копейка написав:Проблем нет, но все снимают.
тогда и я завтра сниму, так уж и быть.
vitaliian
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