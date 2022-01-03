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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 чер, 2022 17:22
PPO написав:
Без проблем зняв сьогодні гривневу пайку (100 т.). м. Кам'янець-Подільський. Минулого тижня день в день ходив - без проблем видавали. На сьогодні кажуть, що і з видачею доларів немає проблем.
....мабуть головний офіс вже там
, по столиці печаль журба....
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Додано: Сер 08 чер, 2022 17:43
Shaman написав: qreaton написав:
Оно Вам надо? Десятки экспертов напишут и расскажут о звёздном небе. Лучше самому вникнуть и посчитать баланс того банка, что Вас беспокоит или интересует. Если конкретно этот, тему которого для чего то Вы смотрите, то апрель корсчет снизился в 2-3 раза, на уровне 1,5 млрд грн. ОВГЗ без изменений там 8 как и до войны было, на депсертефикатах 6 (вырос показатель), рефинанс достиг 14, или резко вырос, раз в пять. Корсчет низкий, ждём ужесточения ограничений и лимитов. , динамика рефинанса с учётом роста учётной ставки убийственна. Если сесть за калькулятор, можно предположить убыток около млрд каждый военный месяц +-.Такие убытки означают закрытие массы отделений, огромное количество. Всякие ГО будут тянуть на себя любой возможный баланс, сохраняя свои штатные ед. маркетологов. Фронт офис умирая потянет за собой также и бесполезный планктон. Ну если и ошибка в арифметику, то на таких цифрах, ну пусть это пара сотен млн. Ну мы же не эксперты нам можно. Какая разница на какой глубине в заднице мы находимся. Чем все это закончится решается на фронте.
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я как раз стараюсь вникать сам. но это все время...
но часть форумчан любит давать оценки не вникая, в цифры
если все так, как Вы описали, то вот ответ на вопрос о причинах акции 80/20
Ну вот, теперь Вам ясно почему лимит на покупки 300 несчастных дохлых енотов, а наличных вообще 150. Вообщем теперь всем придётся обойтись без личных горничных и шоферов
.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 18:41
qreaton написав:
Вообщем теперь всем придётся обойтись без личных горничных и шоферо
лучше без джипов и вип авто которые жрут 15-20л/100. Горничных кто тогда будет кормить.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 18:43
копейка написав:
Проблем нет, но все снимают.
тогда и я завтра сниму, так уж и быть.
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