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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 чер, 2022 17:22
PPO написав:
Без проблем зняв сьогодні гривневу пайку (100 т.). м. Кам'янець-Подільський. Минулого тижня день в день ходив - без проблем видавали. На сьогодні кажуть, що і з видачею доларів немає проблем.
....мабуть головний офіс вже там
, по столиці печаль журба....
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abc111
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Додано: Сер 08 чер, 2022 17:43
Shaman написав: qreaton написав:
Оно Вам надо? Десятки экспертов напишут и расскажут о звёздном небе. Лучше самому вникнуть и посчитать баланс того банка, что Вас беспокоит или интересует. Если конкретно этот, тему которого для чего то Вы смотрите, то апрель корсчет снизился в 2-3 раза, на уровне 1,5 млрд грн. ОВГЗ без изменений там 8 как и до войны было, на депсертефикатах 6 (вырос показатель), рефинанс достиг 14, или резко вырос, раз в пять. Корсчет низкий, ждём ужесточения ограничений и лимитов. , динамика рефинанса с учётом роста учётной ставки убийственна. Если сесть за калькулятор, можно предположить убыток около млрд каждый военный месяц +-.Такие убытки означают закрытие массы отделений, огромное количество. Всякие ГО будут тянуть на себя любой возможный баланс, сохраняя свои штатные ед. маркетологов. Фронт офис умирая потянет за собой также и бесполезный планктон. Ну если и ошибка в арифметику, то на таких цифрах, ну пусть это пара сотен млн. Ну мы же не эксперты нам можно. Какая разница на какой глубине в заднице мы находимся. Чем все это закончится решается на фронте.
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я как раз стараюсь вникать сам. но это все время...
но часть форумчан любит давать оценки не вникая, в цифры
если все так, как Вы описали, то вот ответ на вопрос о причинах акции 80/20
Ну вот, теперь Вам ясно почему лимит на покупки 300 несчастных дохлых енотов, а наличных вообще 150. Вообщем теперь всем придётся обойтись без личных горничных и шоферов
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qreaton
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Додано: Сер 08 чер, 2022 18:41
qreaton написав:
Вообщем теперь всем придётся обойтись без личных горничных и шоферо
лучше без джипов и вип авто которые жрут 15-20л/100. Горничных кто тогда будет кормить.
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vitaliian
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Додано: Сер 08 чер, 2022 18:43
копейка написав:
Проблем нет, но все снимают.
тогда и я завтра сниму, так уж и быть.
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vitaliian
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Додано: Сер 08 чер, 2022 19:59
vitaliian написав: копейка написав:
Проблем нет, но все снимают.
тогда и я завтра сниму, так уж и быть.
Не нужно, поддержите банк.
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копейка
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Додано: Сер 08 чер, 2022 21:30
копейка написав: Shaman написав:
я как раз стараюсь вникать сам. но это все время...
но часть форумчан любит давать оценки не вникая, в цифры
если все так, как Вы описали, то вот ответ на вопрос о причинах акции 80/20
А що тут аналізувати, експрес-аналіз.
ліміти жебрацьки на покупки, зняття, переказ навіть за свої.
СЕП, як показав досвід – справа хвилинна.
кредити порізали - офіційно до 20К на писок, але в багатьох немає і 1К
.
Якщо в інших цього немає - то й ліміти в 100К, як дохтур прописав.
как ты все-таки очень узко смотрите. а есть и лимиты не 20 т грн и даже не 50 т грн.
и хамон 30 т грн тоже я так понимаю у многих - кто не пошел на акцию
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Shaman
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Додано: Сер 08 чер, 2022 21:35
Shaman написав: копейка написав: Shaman написав:
я как раз стараюсь вникать сам. но это все время...
но часть форумчан любит давать оценки не вникая, в цифры
если все так, как Вы описали, то вот ответ на вопрос о причинах акции 80/20
А що тут аналізувати, експрес-аналіз.
ліміти жебрацьки на покупки, зняття, переказ навіть за свої.
СЕП, як показав досвід – справа хвилинна.
кредити порізали - офіційно до 20К на писок, але в багатьох немає і 1К
.
Якщо в інших цього немає - то й ліміти в 100К, як дохтур прописав.
как ты все-таки очень узко смотрите. а есть и лимиты не 20 т грн и даже не 50 т грн.
и хамон 30 т грн тоже я так понимаю у многих - кто не пошел на акцию
Ну так есть, кто спорит? У тех кто его выгрузил с карты до улучшения. Вот так широко уточним. Не раз это все мусолили.
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копейка
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Додано: Чет 09 чер, 2022 07:42
Shaman написав:
как ты все-таки очень узко смотрите. а есть и лимиты не 20 т грн и даже не 50 т грн.
и хамон 30 т грн тоже я так понимаю у многих - кто не пошел на акцию
хамон - да, но до 30К, а по другим картам финансовой целесообразности удержания тех лимитов нет. Хотя некоторые форумчане загадочно писали, что нужно уметь их готовить. Я уже закрыл.
Да и по хамону - дело рискованное, угадаешь или нет.
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Ромасик
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Додано: Чет 09 чер, 2022 07:57
Ромасик написав: Shaman написав:
как ты все-таки очень узко смотрите. а есть и лимиты не 20 т грн и даже не 50 т грн.
и хамон 30 т грн тоже я так понимаю у многих - кто не пошел на акцию
хамон - да, но до 30К, а по другим картам финансовой целесообразности удержания тех лимитов нет. Хотя некоторые форумчане загадочно писали, что нужно уметь их готовить. Я уже закрыл.
Да и по хамону - дело рискованное, угадаешь или нет.
а что там готовить?
пока есть рассрочки - то тот же Хамон, только гасить надо не 10% от суммы долга, а условно 17%
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Shaman
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Додано: Чет 09 чер, 2022 08:14
qreaton написав:
Оно Вам надо? Десятки экспертов напишут и расскажут о звёздном небе. Лучше самому вникнуть и посчитать баланс того банка, что Вас беспокоит или интересует. Если конкретно этот, тему которого для чего то Вы смотрите, то апрель корсчет снизился в 2-3 раза, на уровне 1,5 млрд грн. ОВГЗ без изменений там 8 как и до войны было, на депсертефикатах 6 (вырос показатель), рефинанс достиг 14, или резко вырос, раз в пять. Корсчет низкий, ждём ужесточения ограничений и лимитов. , динамика рефинанса с учётом роста учётной ставки убийственна. Если сесть за калькулятор, можно предположить убыток около млрд каждый военный месяц +-.Такие убытки означают закрытие массы отделений, огромное количество. Всякие ГО будут тянуть на себя любой возможный баланс, сохраняя свои штатные ед. маркетологов. Фронт офис умирая потянет за собой также и бесполезный планктон. Ну если и ошибка в арифметику, то на таких цифрах, ну пусть это пара сотен млн. Ну мы же не эксперты нам можно. Какая разница на какой глубине в заднице мы находимся. Чем все это закончится решается на фронте.
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Где вы такие ужасы смотрите… Так прям напугали, что не поленился, скачал с сайта нбу оборотный баланс за апрель. Корсчет в норме 3.2 млрд (а не 1.5 млрд как вы пишете), за месяц почти на 2млрд вырос (а не упал как вы пишете), хотя и 1.5 было бы достаточно, рефинанс не изменился (вы пишете про какой то дикий прирост в 5 раз, а в мае еще военный погасили 4.5 млрд…осталось 10 те что еще с 20-года, хз на какой срок и что там за условия). Не разгоняйте панику какими то домыслами… баланс у банка более чем приличный.
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olleg
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