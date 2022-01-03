qreaton написав:

Оно Вам надо? Десятки экспертов напишут и расскажут о звёздном небе. Лучше самому вникнуть и посчитать баланс того банка, что Вас беспокоит или интересует. Если конкретно этот, тему которого для чего то Вы смотрите, то апрель корсчет снизился в 2-3 раза, на уровне 1,5 млрд грн. ОВГЗ без изменений там 8 как и до войны было, на депсертефикатах 6 (вырос показатель), рефинанс достиг 14, или резко вырос, раз в пять. Корсчет низкий, ждём ужесточения ограничений и лимитов. , динамика рефинанса с учётом роста учётной ставки убийственна. Если сесть за калькулятор, можно предположить убыток около млрд каждый военный месяц +-.Такие убытки означают закрытие массы отделений, огромное количество. Всякие ГО будут тянуть на себя любой возможный баланс, сохраняя свои штатные ед. маркетологов. Фронт офис умирая потянет за собой также и бесполезный планктон. Ну если и ошибка в арифметику, то на таких цифрах, ну пусть это пара сотен млн. Ну мы же не эксперты нам можно. Какая разница на какой глубине в заднице мы находимся. Чем все это закончится решается на фронте.Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk