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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 304305306307

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 17:22

  PPO написав:Без проблем зняв сьогодні гривневу пайку (100 т.). м. Кам'янець-Подільський. Минулого тижня день в день ходив - без проблем видавали. На сьогодні кажуть, що і з видачею доларів немає проблем.



....мабуть головний офіс вже там ;), по столиці печаль журба....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 17:43

Re: Альфа-Банк

Shaman написав:
  qreaton написав:Оно Вам надо? Десятки экспертов напишут и расскажут о звёздном небе. Лучше самому вникнуть и посчитать баланс того банка, что Вас беспокоит или интересует. Если конкретно этот, тему которого для чего то Вы смотрите, то апрель корсчет снизился в 2-3 раза, на уровне 1,5 млрд грн. ОВГЗ без изменений там 8 как и до войны было, на депсертефикатах 6 (вырос показатель), рефинанс достиг 14, или резко вырос, раз в пять. Корсчет низкий, ждём ужесточения ограничений и лимитов. , динамика рефинанса с учётом роста учётной ставки убийственна. Если сесть за калькулятор, можно предположить убыток около млрд каждый военный месяц +-.Такие убытки означают закрытие массы отделений, огромное количество. Всякие ГО будут тянуть на себя любой возможный баланс, сохраняя свои штатные ед. маркетологов. Фронт офис умирая потянет за собой также и бесполезный планктон. Ну если и ошибка в арифметику, то на таких цифрах, ну пусть это пара сотен млн. Ну мы же не эксперты нам можно. Какая разница на какой глубине в заднице мы находимся. Чем все это закончится решается на фронте.

Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk

я как раз стараюсь вникать сам. но это все время...

но часть форумчан любит давать оценки не вникая, в цифры :)

если все так, как Вы описали, то вот ответ на вопрос о причинах акции 80/20
Ну вот, теперь Вам ясно почему лимит на покупки 300 несчастных дохлых енотов, а наличных вообще 150. Вообщем теперь всем придётся обойтись без личных горничных и шоферов.

Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
qreaton
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 18:41

  qreaton написав:Вообщем теперь всем придётся обойтись без личных горничных и шоферо
лучше без джипов и вип авто которые жрут 15-20л/100. Горничных кто тогда будет кормить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 18:43

  копейка написав:Проблем нет, но все снимают.
тогда и я завтра сниму, так уж и быть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:59

  vitaliian написав:
  копейка написав:Проблем нет, но все снимают.
тогда и я завтра сниму, так уж и быть.

Не нужно, поддержите банк.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 21:30

  копейка написав:
  Shaman написав:я как раз стараюсь вникать сам. но это все время...

но часть форумчан любит давать оценки не вникая, в цифры :)

если все так, как Вы описали, то вот ответ на вопрос о причинах акции 80/20


А що тут аналізувати, експрес-аналіз. :wink:
ліміти жебрацьки на покупки, зняття, переказ навіть за свої.
СЕП, як показав досвід – справа хвилинна.
кредити порізали - офіційно до 20К на писок, але в багатьох немає і 1К.
Якщо в інших цього немає - то й ліміти в 100К, як дохтур прописав.

как ты все-таки очень узко смотрите. а есть и лимиты не 20 т грн и даже не 50 т грн.
и хамон 30 т грн тоже я так понимаю у многих - кто не пошел на акцию :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 21:35

  Shaman написав:
  копейка написав:
  Shaman написав:я как раз стараюсь вникать сам. но это все время...

но часть форумчан любит давать оценки не вникая, в цифры :)

если все так, как Вы описали, то вот ответ на вопрос о причинах акции 80/20


А що тут аналізувати, експрес-аналіз. :wink:
ліміти жебрацьки на покупки, зняття, переказ навіть за свої.
СЕП, як показав досвід – справа хвилинна.
кредити порізали - офіційно до 20К на писок, але в багатьох немає і 1К.
Якщо в інших цього немає - то й ліміти в 100К, як дохтур прописав.

как ты все-таки очень узко смотрите. а есть и лимиты не 20 т грн и даже не 50 т грн.
и хамон 30 т грн тоже я так понимаю у многих - кто не пошел на акцию :D

Ну так есть, кто спорит? У тех кто его выгрузил с карты до улучшения. Вот так широко уточним. Не раз это все мусолили.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 07:42

  Shaman написав:как ты все-таки очень узко смотрите. а есть и лимиты не 20 т грн и даже не 50 т грн.
и хамон 30 т грн тоже я так понимаю у многих - кто не пошел на акцию :D

хамон - да, но до 30К, а по другим картам финансовой целесообразности удержания тех лимитов нет. Хотя некоторые форумчане загадочно писали, что нужно уметь их готовить. Я уже закрыл.
Да и по хамону - дело рискованное, угадаешь или нет.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 07:57

  Ромасик написав:
  Shaman написав:как ты все-таки очень узко смотрите. а есть и лимиты не 20 т грн и даже не 50 т грн.
и хамон 30 т грн тоже я так понимаю у многих - кто не пошел на акцию :D

хамон - да, но до 30К, а по другим картам финансовой целесообразности удержания тех лимитов нет. Хотя некоторые форумчане загадочно писали, что нужно уметь их готовить. Я уже закрыл.
Да и по хамону - дело рискованное, угадаешь или нет.

а что там готовить? :)
пока есть рассрочки - то тот же Хамон, только гасить надо не 10% от суммы долга, а условно 17%
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 08:14

  qreaton написав:Оно Вам надо? Десятки экспертов напишут и расскажут о звёздном небе. Лучше самому вникнуть и посчитать баланс того банка, что Вас беспокоит или интересует. Если конкретно этот, тему которого для чего то Вы смотрите, то апрель корсчет снизился в 2-3 раза, на уровне 1,5 млрд грн. ОВГЗ без изменений там 8 как и до войны было, на депсертефикатах 6 (вырос показатель), рефинанс достиг 14, или резко вырос, раз в пять. Корсчет низкий, ждём ужесточения ограничений и лимитов. , динамика рефинанса с учётом роста учётной ставки убийственна. Если сесть за калькулятор, можно предположить убыток около млрд каждый военный месяц +-.Такие убытки означают закрытие массы отделений, огромное количество. Всякие ГО будут тянуть на себя любой возможный баланс, сохраняя свои штатные ед. маркетологов. Фронт офис умирая потянет за собой также и бесполезный планктон. Ну если и ошибка в арифметику, то на таких цифрах, ну пусть это пара сотен млн. Ну мы же не эксперты нам можно. Какая разница на какой глубине в заднице мы находимся. Чем все это закончится решается на фронте.

Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk

Где вы такие ужасы смотрите… Так прям напугали, что не поленился, скачал с сайта нбу оборотный баланс за апрель. Корсчет в норме 3.2 млрд (а не 1.5 млрд как вы пишете), за месяц почти на 2млрд вырос (а не упал как вы пишете), хотя и 1.5 было бы достаточно, рефинанс не изменился (вы пишете про какой то дикий прирост в 5 раз, а в мае еще военный погасили 4.5 млрд…осталось 10 те что еще с 20-года, хз на какой срок и что там за условия). Не разгоняйте панику какими то домыслами… баланс у банка более чем приличный.
olleg
 
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