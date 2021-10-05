qreaton написав:Оно Вам надо? Десятки экспертов напишут и расскажут о звёздном небе. Лучше самому вникнуть и посчитать баланс того банка, что Вас беспокоит или интересует. Если конкретно этот, тему которого для чего то Вы смотрите, то апрель корсчет снизился в 2-3 раза, на уровне 1,5 млрд грн. ОВГЗ без изменений там 8 как и до войны было, на депсертефикатах 6 (вырос показатель), рефинанс достиг 14, или резко вырос, раз в пять. Корсчет низкий, ждём ужесточения ограничений и лимитов. , динамика рефинанса с учётом роста учётной ставки убийственна. Если сесть за калькулятор, можно предположить убыток около млрд каждый военный месяц +-.Такие убытки означают закрытие массы отделений, огромное количество. Всякие ГО будут тянуть на себя любой возможный баланс, сохраняя свои штатные ед. маркетологов. Фронт офис умирая потянет за собой также и бесполезный планктон. Ну если и ошибка в арифметику, то на таких цифрах, ну пусть это пара сотен млн. Ну мы же не эксперты нам можно. Какая разница на какой глубине в заднице мы находимся. Чем все это закончится решается на фронте.
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
Где вы такие ужасы смотрите… Так прям напугали, что не поленился, скачал с сайта нбу оборотный баланс за апрель. Корсчет в норме 3.2 млрд (а не 1.5 млрд как вы пишете), за месяц почти на 2млрд вырос (а не упал как вы пишете), хотя и 1.5 было бы достаточно, рефинанс не изменился (вы пишете про какой то дикий прирост в 5 раз, а в мае еще военный погасили 4.5 млрд…осталось 10 те что еще с 20-года, хз на какой срок и что там за условия). Не разгоняйте панику какими то домыслами… баланс у банка более чем приличный.
qreaton написав:Оно Вам надо? Десятки экспертов напишут и расскажут о звёздном небе. Лучше самому вникнуть и посчитать баланс того банка, что Вас беспокоит или интересует. Если конкретно этот, тему которого для чего то Вы смотрите, то апрель корсчет снизился в 2-3 раза, на уровне 1,5 млрд грн. ОВГЗ без изменений там 8 как и до войны было, на депсертефикатах 6 (вырос показатель), рефинанс достиг 14, или резко вырос, раз в пять. Корсчет низкий, ждём ужесточения ограничений и лимитов. , динамика рефинанса с учётом роста учётной ставки убийственна. Если сесть за калькулятор, можно предположить убыток около млрд каждый военный месяц +-.Такие убытки означают закрытие массы отделений, огромное количество. Всякие ГО будут тянуть на себя любой возможный баланс, сохраняя свои штатные ед. маркетологов. Фронт офис умирая потянет за собой также и бесполезный планктон. Ну если и ошибка в арифметику, то на таких цифрах, ну пусть это пара сотен млн. Ну мы же не эксперты нам можно. Какая разница на какой глубине в заднице мы находимся. Чем все это закончится решается на фронте.
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
Где вы такие ужасы смотрите… Так прям напугали, что не поленился, скачал с сайта нбу оборотный баланс за апрель. Корсчет в норме 3.2 млрд (а не 1.5 млрд как вы пишете), за месяц почти на 2млрд вырос (а не упал как вы пишете), хотя и 1.5 было бы достаточно, рефинанс не изменился (вы пишете про какой то дикий прирост в 5 раз, а в мае еще военный погасили 4.5 млрд…осталось 10 те что еще с 20-года, хз на какой срок и что там за условия). Не разгоняйте панику какими то домыслами… баланс у банка более чем приличный.
Я написал цифры на 01/04. И там если точнее корсчет даже 1,4 был. Если Вы смотрите ОСВ можете проверить. Из за вас пришлось залезть и посмотреть, регулятор выложил уже данные на 01/05. Мы видим, что меры и лимиты были применены не зря))) корсчет вырос до 3,2))) с учётом рефинанса в 14 млрд и ограничений вполне возможно. Тем не менее, если дискутировать, пришлось взять в руки калькулятор и найти источники за счёт чего удалось нарастить немного корсчет. Это снижение объёма портфеля овгз это +0,5 млрд, продажа депсертефикатов НБУ из портфеля здесь получилось ещё +0,3 млрд. Не нашёл где ещё получилось найти 500 млн, но если Вы казначей банка, то скажите. Я не эксперт. Бизнес показатели даже хуже стали на 01/05 юрики минус 1 млрд, физики тоже минус 1 млрд.(если уж совсем точно то 1,8) В месяц со всеми лимитами физики тем не менее как то довольно таки упорно двигаются. Итог поста, на 01/05 корсчет вырос за счёт продажи портфеля ЦБ и погашения минфином ОВГЗ. Продавать есть ещё что, так что не беспокойтесь.
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
Востаннє редагувалось qreaton в Чет 09 чер, 2022 10:25, всього редагувалось 1 раз.
qreaton написав:Я написал цифры на 01/04. И там если точнее корсчет даже 1,4 был. Если Вы смотрите ОСВ можете проверить. Из за вас пришлось залезть и посмотреть, регулятор выложил уже данные на 01/05. Мы видим, что меры и лимиты были применены не зря))) корсчет вырос до 3,2))) с учётом рефинанса в 14 млрд и ограничений вполне возможно. Итог поста, на 01/05 корсчет вырос за счёт продажи портфеля ЦБ и погашения минфином ОВГЗ.
А что дает вообще сравнение остаков на корсчета на двух датах 01.04 и на 01.05 ? Условно сегодня 1 млрд, бо разместились крупно. Завтра 5 млрд, бо вернули долг. Какие тут можно делать выводы о сотоянии банка? Или то какие-то среднемесячные остаки смотрите?
qreaton написав:Я написал цифры на 01/04. И там если точнее корсчет даже 1,4 был. Если Вы смотрите ОСВ можете проверить. Из за вас пришлось залезть и посмотреть, регулятор выложил уже данные на 01/05. Мы видим, что меры и лимиты были применены не зря))) корсчет вырос до 3,2))) с учётом рефинанса в 14 млрд и ограничений вполне возможно. Итог поста, на 01/05 корсчет вырос за счёт продажи портфеля ЦБ и погашения минфином ОВГЗ.
А что дает вообще сравнение остаков на корсчета на двух датах 01.04 и на 01.05 ? Условно сегодня 1 млрд, бо разместились крупно. Завтра 5 млрд, бо вернули долг. Какие тут можно делать выводы о сотоянии банка? Или то какие-то среднемесячные остаки смотрите?
А нормативы регулятор, тоже что ли по среднему считает. Может разместился кто, а может и нет. Статистика позволяет ответить на простой вопрос, есть деньги на 01 число каждого месяца или их нет. И также сделать предположение, появятся они или нет на следующую отчетную дату. Все эти цифры уверенно говорят, что особо не появятся и лимиты останутся)) да и все в принципе. А и конечно мгновенный срез динамики, все таки сравнение месяц к месяцу даёт понимание. Вот можете потом сами проверить, отчёт на 01/06 тот же минус будет средств дружный млрд физиков, и плюс млрд юриков. Как только динамика изменится, значит банк трудности преодолел. И лимиты снимут и кешбек вернут, и МАБ настроят и тд.
Отправлено с моего CPH2095 через Tapatalk
Востаннє редагувалось qreaton в Чет 09 чер, 2022 10:36, всього редагувалось 2 разів.
qreaton написав:Я написал цифры на 01/04. И там если точнее корсчет даже 1,4 был. Если Вы смотрите ОСВ можете проверить. Из за вас пришлось залезть и посмотреть, регулятор выложил уже данные на 01/05. Мы видим, что меры и лимиты были применены не зря))) корсчет вырос до 3,2))) с учётом рефинанса в 14 млрд и ограничений вполне возможно. Итог поста, на 01/05 корсчет вырос за счёт продажи портфеля ЦБ и погашения минфином ОВГЗ.
А что дает вообще сравнение остаков на корсчета на двух датах 01.04 и на 01.05 ? Условно сегодня 1 млрд, бо разместились крупно. Завтра 5 млрд, бо вернули долг. Какие тут можно делать выводы о сотоянии банка? Или то какие-то среднемесячные остаки смотрите?
это остатки по всем счетам, баланс банка. и если вам вернули долг у вас не только увеличатся остатки, но и снизится задолженность. и вывод надо делать по совокупности факторов-остатков.
qreaton написав:А нормативы регулятор, тоже что ли по среднему считает. Может разместился кто, а может и нет. Статистика позволяет ответит на простой вопрос, есть деньги на 01 число каждого месяца или их нет. И также сделать предположение, появятся они или нет на следующую ответную дату. Все эти цифры уверенно говорят, что особо не появятся и лимиты останутся)) да и все в принципе.
Следующая отчетная дата у банка после 01-го будет 02-е , а не в следующем месяце. Регулятор всегда имеет оперативную информации для анализа. И вполне возможно что нормативы именно по корсчету исходят из среднемесячных остатков. Это как бы логично будет.