anikola13 написав:Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Кстати, если уж совсем заморочится, без всякого там спора. В тех же отчетах о чем мы тут дискутируем, при снижении коррсчета, всегда интересно за счёт чего это происходит))) там было резкое снижение цифры объёма остатков юрлиц.
В апреле, млр 10-11, не знаю конечно могло ли быть столько у Киевстара, но ваше сообщение явно говорит о том что остатки и счета этой компании ушли оперативно. Я уверен если сложить динамику остатков юрлиц райфа +уксиба, то будет = количеству средств которые увёл Киевстар, или его остатки))) но мне уже лень.
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