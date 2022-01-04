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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 306307308309

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:19

Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:37

  Shaman написав:а что там готовить? :)
пока есть рассрочки - то тот же Хамон, только гасить надо не 10% от суммы долга, а условно 17%

при ставке 12% доходность на рассрочке около 3%. Ни о чем.
Хамон не надо гасить 10%.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:59

Re: Альфа-Банк

anikola13 написав:Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Кстати, если уж совсем заморочится, без всякого там спора. В тех же отчетах о чем мы тут дискутируем, при снижении коррсчета, всегда интересно за счёт чего это происходит))) там было резкое снижение цифры объёма остатков юрлиц. В апреле, млр 10-11, не знаю конечно могло ли быть столько у Киевстара, но ваше сообщение явно говорит о том что остатки и счета этой компании ушли оперативно. Я уверен если сложить динамику остатков юрлиц райфа +уксиба, то будет = количеству средств которые увёл Киевстар, или его остатки))) но мне уже лень.

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qreaton
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:41

  Искатель написав:Опыт Мегабанка показал, что если отношения с НБУ плохие, то ничего банку не поможет.

Ну если так, то можно выдохнуть, только нужно решить почему. :mrgreen:
Сходили в сауну отношения прекрасные, не сходили в сауну отношения испортились.
копейка
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  #<1 ... 306307308309
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