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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 306307308309

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 31
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
10
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:19

Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:37

  Shaman написав:а что там готовить? :)
пока есть рассрочки - то тот же Хамон, только гасить надо не 10% от суммы долга, а условно 17%

при ставке 12% доходность на рассрочке около 3%. Ни о чем.
Хамон не надо гасить 10%.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:59

Re: Альфа-Банк

anikola13 написав:Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Кстати, если уж совсем заморочится, без всякого там спора. В тех же отчетах о чем мы тут дискутируем, при снижении коррсчета, всегда интересно за счёт чего это происходит))) там было резкое снижение цифры объёма остатков юрлиц. В апреле, млр 10-11, не знаю конечно могло ли быть столько у Киевстара, но ваше сообщение явно говорит о том что остатки и счета этой компании ушли оперативно. Я уверен если сложить динамику остатков юрлиц райфа +уксиба, то будет = количеству средств которые увёл Киевстар, или его остатки))) но мне уже лень.

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qreaton
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:41

  Искатель написав:Опыт Мегабанка показал, что если отношения с НБУ плохие, то ничего банку не поможет.

Ну если так, то можно выдохнуть, только нужно решить почему. :mrgreen:
Сходили в сауну отношения прекрасные, не сходили в сауну отношения испортились.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 16:58

Re: Альфа-Банк

Доброго дня, подскажите как отправить валюту из Альфа банка по средством СВИФТ? Или есть другие варианты? Нужно оплатить купленное авто в США!
skorpi
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 17:46

Re: Альфа-Банк

greenozon написав:olleg
дякую!
гарна робота по розвінчуванню паніки і маніпуляцій людей
так само працює ворожий ресурс - срана.юа
щось прибрешуть, щось підманіпулють а потім люди розносять то гів--о по інтернетах
Вы это про "ворожий ресурс" , относительно к моим расчётам что- ли .? Обидно конечно, сами тогда считайте))) или лучше доверенное лицо само Вам все разъяснит. Вот первый раз влез в обсуждение, больше точно не буду.

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qreaton
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:04

Re: Альфа-Банк

  Ой+ написав:Фрідман готовий і від рашистського паспорта відмовитись:

Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі. https://biz.nv.ua/ukr/markets/yak-rosiy ... 48397.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:19

Re: Альфа-Банк

Ой+ написав:
  Ой+ написав:Фрідман готовий і від рашистського паспорта відмовитись:

Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі. https://biz.nv.ua/ukr/markets/yak-rosiy ... 48397.html
Я думав у нього і так є, він ж народився у Львові
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:45

Re: Альфа-Банк

  Faceless написав:Я думав у нього і так є, він ж народився у Львові

Але з 17 років з 1981 проживав у Москві. Так що міг мати хіба ще срсрівський паспорт, а потім рфівський ну і далі всілякі інші. Jus soli в нас нема.
Хоча зі Львовом тримав контакт, його батьки там і живуть.
Як на мене якщо можна коштом Фрідмана підживити банк, то це вірно не тільки економічно, але і політично. Ще і інших олігархів з грошима рф варто підтягти.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 18:55

  skorpi написав:Доброго дня, подскажите как отправить валюту из Альфа банка по средством СВИФТ? Или есть другие варианты? Нужно оплатить купленное авто в США!

свіфтом - ніяк, блок від НБУ (окрім пару критичних типу смерть-лікування-навчання за кордоном)
greenozon
 
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