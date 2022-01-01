anikola13 написав:Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Кстати, если уж совсем заморочится, без всякого там спора. В тех же отчетах о чем мы тут дискутируем, при снижении коррсчета, всегда интересно за счёт чего это происходит))) там было резкое снижение цифры объёма остатков юрлиц. В апреле, млр 10-11, не знаю конечно могло ли быть столько у Киевстара, но ваше сообщение явно говорит о том что остатки и счета этой компании ушли оперативно. Я уверен если сложить динамику остатков юрлиц райфа +уксиба, то будет = количеству средств которые увёл Киевстар, или его остатки))) но мне уже лень.
greenozon написав:olleg дякую! гарна робота по розвінчуванню паніки і маніпуляцій людей так само працює ворожий ресурс - срана.юа щось прибрешуть, щось підманіпулють а потім люди розносять то гів--о по інтернетах
Вы это про "ворожий ресурс" , относительно к моим расчётам что- ли .? Обидно конечно, сами тогда считайте))) или лучше доверенное лицо само Вам все разъяснит. Вот первый раз влез в обсуждение, больше точно не буду.
Ой+ написав:Фрідман готовий і від рашистського паспорта відмовитись:
Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі. https://biz.nv.ua/ukr/markets/yak-rosiy ... 48397.html
Ой+ написав:Фрідман готовий і від рашистського паспорта відмовитись:
Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі. https://biz.nv.ua/ukr/markets/yak-rosiy ... 48397.html
Faceless написав:Я думав у нього і так є, він ж народився у Львові
Але з 17 років з 1981 проживав у Москві. Так що міг мати хіба ще срсрівський паспорт, а потім рфівський ну і далі всілякі інші. Jus soli в нас нема. Хоча зі Львовом тримав контакт, його батьки там і живуть. Як на мене якщо можна коштом Фрідмана підживити банк, то це вірно не тільки економічно, але і політично. Ще і інших олігархів з грошима рф варто підтягти.