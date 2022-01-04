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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 чер, 2022 19:42
anikola13 написав:
Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!!
А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам.
Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
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idealstorm
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Додано: Чет 09 чер, 2022 20:46
idealstorm написав: anikola13 написав:
Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!!
А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам.
Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
с трудом представляю что КС убыточен
лайф - еще +- можно поверить
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cohan
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Додано: Чет 09 чер, 2022 20:48
idealstorm написав:
... КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
Скорее всего, причина именно в этом. Сейчас, на фоне скандала с Мегабанком, кредитования связанных лиц - очень скандальный вопрос.
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