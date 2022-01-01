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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 чер, 2022 19:42
anikola13 написав:
Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!!
А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам.
Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
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idealstorm
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Додано: Чет 09 чер, 2022 20:46
idealstorm написав: anikola13 написав:
Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!!
А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам.
Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
с трудом представляю что КС убыточен
лайф - еще +- можно поверить
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cohan
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Додано: Чет 09 чер, 2022 20:48
idealstorm написав:
... КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
Скорее всего, причина именно в этом. Сейчас, на фоне скандала с Мегабанком, кредитования связанных лиц - очень скандальный вопрос.
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Искатель
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Додано: Чет 09 чер, 2022 20:51
idealstorm написав: anikola13 написав:
Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!!
А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам.
Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
Видимо порочные связи, Райф не пугают.
. Вы хоть сами то верите, в то, что написали. КС публичная компания и её отчётность тоже можно посмотреть. Нет там никаких кредитов, или убытков или, что то там ещё, что бы смутило финансиста или финмон. А есть там десятки млрд остатков. Все видно в Ф1Ф2. И если уход связан со связанным кредитованием, то наверно задолженность надо было бы погасить. Чего мы тоже в ОСВ не видим. А вот видим мы, рост рефинанса и поверьте уже совсем легко рассчитать сколько средств забрал КС. Но важно не это, а то, что он это сделал одномоментно. Это никак не похоже на деловые отношения. Я бы воспринял этот кейс как давление отстраненных акционеров. Угрозу. Языком бизнеса, это звучит как требование выполнить некие условия. Во время войны. Так себе кейс.
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qreaton
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Додано: Чет 09 чер, 2022 21:10
qreaton написав:
greenozon написав:olleg
дякую!
гарна робота по розвінчуванню паніки і маніпуляцій людей
так само працює ворожий ресурс - срана.юа
щось прибрешуть, щось підманіпулють а потім люди розносять то гів--о по інтернетах
Вы это про "ворожий ресурс"
, относительно к моим расчётам что- ли
.? Обидно конечно,
сами тогда считайте))) или лучше доверенное лицо само Вам все разъяснит.
Вот первый раз влез в обсуждение, больше точно не буду.
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не сдавайтесь так быстро
на мои рассуждения, которые не нравятся, некоторые форумчане сразу на личности переходят - караван идет.
интересный пример трактовок в принципе одних исходных цифр, но сразу с эмоциональной окраской. сообщение greenozon
вообще не понял, тут похоже на какой-то интерес.
свое мнение еще не сложил, нужно время
вы навели на слишком большой пласт инфо
Востаннє редагувалось Shaman
в Чет 09 чер, 2022 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Shaman
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Додано: Чет 09 чер, 2022 21:15
idealstorm написав: anikola13 написав:
Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!!
А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам.
Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти
, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
больше похоже на какие-то разногласия- отменили связку сенс-киевстар, теперь перевод оборотов.
теоретически возможен вариант, что альфа не может кредитовать кс из-за связанности, а банк, который кредитует попросил перевести обороты. но кс слишком большая махина, чтобы вестись на это.
что альфа попросила кс на выход - вообще не верится
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Shaman
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Додано: Чет 09 чер, 2022 21:55
cohan
При чём тут убыточность?
Где вы это прочитали?
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idealstorm
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Додано: Чет 09 чер, 2022 21:59
qreaton написав: idealstorm написав: anikola13 написав:
Киевстар прислал рассылку для бизнес-абонентов, что оплата на счёт в Альфе невозможна. Предлагают Укрсиб и Райф. Вот как-то так.
Учитывая, что у Киевстара в конечных сидит тоже Альфа мамка, то по логике, они связанные компании!!!
А кредитование связников, вероятно, под большим микроскопом или с большими издержками от НБУ по нормативам.
Вероятным кажется, КСу не давали кредитов или КС попросили уйти, чтобы не кошмарили Альфу ещё и лишними порочными связями.
Видимо порочные связи, Райф не пугают.
. Вы хоть сами то верите, в то, что написали. КС публичная компания и её отчётность тоже можно посмотреть. Нет там никаких кредитов, или убытков или, что то там ещё, что бы смутило финансиста или финмон. А есть там десятки млрд остатков. Все видно в Ф1Ф2. И если уход связан со связанным кредитованием, то наверно задолженность надо было бы погасить. Чего мы тоже в ОСВ не видим. А вот видим мы, рост рефинанса и поверьте уже совсем легко рассчитать сколько средств забрал КС. Но важно не это, а то, что он это сделал одномоментно. Это никак не похоже на деловые отношения. Я бы воспринял этот кейс как давление отстраненных акционеров. Угрозу. Языком бизнеса, это звучит как требование выполнить некие условия. Во время войны. Так себе кейс.
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Чувак, если тебе не дают кредит - значит его в отчётности нет.
Вы тоже считаете, что в кредит лезут только убыточные безнадёги?
Иногда взять в кредит это дешевле, чем вынять из оборота.
Хотя кому я рассказываю это на финансовом форуме. Пеши ещё.
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idealstorm
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Чет 09 чер, 2022 20:41
cohan
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